Fra baghjul: Bayern-veteraner dukker op på radaren For en række af det tyske storholds spillere er det måske sidste chance, hvis det skal blive til ny triumf.

Lørdag i Augsburg, Bayern. Gæsterne fra delstatens største klub, FC Bayern München, vinder 4-1 og erobrer den sjette tyske titel på stribe, længe før Bundesligaens afslutning. Så kom sæsonens første trofæ på plads. Det var ventet, og det er også ventet, at holdet senere i sæsonen atter bliver pokalvinder. Men har mandskabet kvalitet til igen at score en trefoldig triumf ved også at vinde Champions League?

A-kæden har et alderssnit på over 30 år, og en række af spillerne var med, da det lykkedes i sæsonen 2012-13, men det er ikke en let opgave at kopiere den præstation. Heller ikke, selv om klubben også igen har træneren fra dengang, 72-årige Jupp Heynckes, til at dirigere slagets gang.

»Når et hold taber første kamp på hjemmebane, er det nødt til at spille returkampen med større risiko, gribe initiativet og satse på offensiven. Det vil Sevilla også gøre, men vi er godt forberedt«, siger Jupp Heynckes til sin klubs hjemmeside.

Første kvartfinalemøde mellem Bayern og Sevilla endte i sidste uge med en tysk 2-1-sejr på spaniernes frygtede hjemmebane Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, og derfor er det forståeligt, at Bayern-sportsdirektør Hasan Salihamidzic samme sted vurderer, at »... det bliver en svær kamp mod en stærk modstander, men vi har det ene ben i semifinalen efter vores sejr på udebane«.

Sevilla, uden en skadet Simon Kjær i bagkæden, kommer altså på hårdt arbejde, for hjemmeholdet har enorm rutine i at spille internationale storkampe. Og ekspertkommentator Mikkel Bischoff regner netop nu FC Bayern for det næststærkeste Champions League-hold efter Real Madrid.

»Bayern har ligget under radaren, og alle har snakket mest om de andre favoritter. Men nu er holdet kommet fra baghjul og er favorit til igen at nå semifinalen. Måske har der været tale om en lidt nem vej, og det kan være svært at bedømme, hvor gode de er, men jeg tror godt, holdet kan nå finalen og endda vinde«, siger Mikkel Bischoff.

Det bomstærke midterforsvar

»Måske er det vigtigste i slutfasen af så stor en turnering, at Bayern efter min mening har det bedste midterforsvar med Boateng og Hummels. Men holdet har stor bredde, og selv om benene måske er blevet lidt langsommere for nogle af spillerne, opvejes det af den store rutine. De har prøvet det hele, op- og nedture, og de ved, hvordan der skal spilles i Champions League«.

Da Carlo Ancelotti i september fik sparket efter en ydmygelse i Paris under mødet med PSG, blev der efterfølgende indgået en ny aftale med veteranen Jupp Heynckes, der første gang var træner for Tysklands største klub for 31 år siden! Og siden da er det bare gået fremad. I sidste runde af gruppespillet vandt Bayern 3-1 over netop PSG, og fra en position et stykke efter Dortmund i ligaen er holdet rykket 21 point fri af rivalen.

»At Heynckes kom tilbage, var selve årsagen til den hurtige vending. Han strammede op over hele linjen, og der kom mere disciplin både til træning og i kamp. Jeg tror ikke, der er noget pres på ham for igen at kunne erobre en treble, for klubben er bare dybt taknemmelig for, at han sagde ja til jobbet endnu en gang. Og det er jo imponerende, at hans grundholdning fra dengang i slutningen af 1980’erne stadig skaber resultater«, siger Mikkel Bischoff.