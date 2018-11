Legende erklæret uønsket på stadion: Flere skærmydsler hos pressede Bayern München Fejde mellem klubkoryfæer og tidligere holdkammerater fra succesholdet i 1970'erne fortsætter.

Krisen i den tyske storklub Bayern München fortsætter ufortrødent. Sportsligt går det efter sydtyske forhold mere end jævnt i den hjemlige Bundesliga, hvor der efter endnu et pauvert resultat i weekenden – 3-3- på hjemmebane mod Fortuna Düsseldorf – fra ligaens beskedne femteplads allerede 9 point op til topholdet Dortmund.

Tillige er træner Niko Kovac kommet under et voksende pres. Også fra klubledelsen. Klubpræsident Uli Hoeness kaldte 3-3-opgøret mod Düsseldorf for »uacceptabelt« - og lod vide, at pilen peger i retning af træneren.



»Vi analyserer situationen for at se, hvor vi er. For os er det vigtigt at forblive rolige. Det er svært, det indrømmer jeg«, lød det fra Uli Hoeness. Den på fodboldfronten altid velinformerede avis Bild konstaterer tørt, at navne som Arsene Wenger og Zinedine Zidane, høres oftere og oftere på ledelsesgangen i München.



Uli Hoeness er ligeledes under pres, efter at et andet Bayern-koryfæ, Paul Breitner, sidst i oktober kritiserede Hoeness, sportsdirektør Hasan Salihamidzic og bestyrelsesformanden Karl-Heinz Rummenigge efter et kaotisk og nu legendarisk pressemøde, hvor Bayern-bosserne gav udtryk for, at de følte sig dybt forurettede af mediernes evige kritik af klubben.



»Jeg har i de 48 år, jeg har været tilknyttet FC Bayern aldrig forestillet mig, at denne klub kunne blotte sig på den facon og udvise en sådan svaghed«, var den prompte reaktion fra Breitner, der i 1970’erne var et kæmpenavn i Bayern, vandt stribevis at klubtitler og var en hjørnesten i Vesttysklands VM-triumf i 1974.



Skærmydslerne med Breitner, der frem til april sidste år var på lønningslisten i klubben, fortsætter med ufortrøden kraft. Klubledelsen har nu forment en af klubbens største og vigtigste spillere nogen sinde fra hjemmebanens æresloge.



»Jeg fik et opkaldt fra Herr Dreesen (bestyrelsesmedlem Christian Dreesen, red.), der oplyste mig om, at Uli Hoeness anbefaler, at jeg ikke længere viser mig på ærestribunen«, siger Breitner ifølge Bild.



»Jeg svarede, at det har jeg da heller ikke planer om. Der er jo et par personer, jeg i øjeblikket heller ikke har lyst til at se«, fortsætter Paul Breitner.



Mens Bayern München er på katastrofekurs i Bundesligaen, går det noget bedre i Champions League. Her kan kun det mest sorte uheld forhindre sydtyskerne i at kvalificere sig til forårets 1/8-finaler.



Bayern München fører gruppe E med 10 point foran Ajax med 8 og Benfica med 4 point. Men kan portugiserne, der kommer på besøg i München i aften, lave et stort nummer, risikerer Bayern en nervepirrende sidste spillerunde på udebane mod Ajax.