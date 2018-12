En god dag for Playboy-fans - og en dårlig dag for heden Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

Playboy-fans. Hugh Hefner, der døde i september 2017 i en alder af 91 år, var manden bag det amerikanske magasin, der med en sælsom blanding af journalistiske artikler og afklædte kvinder mest henvender sig til et mandligt publikum. Har jeg hørt. I den forgangne weekend kunne nogle af Hefners mest dedikerede fans så sikre sig en række af Playboy-udgiverens ejendele ved en auktion i Los Angeles. Og hvad mon denne mand havde, som vi andre måtte ønske os? Tjah, den skrivemaskine, som Hefner klaprede på til første udgave af Playboy i 1953, indbragte ifølge Ritzau 162.500 dollars. En rød smokingjakke fik hammerslag ved 41.600 dollars. Og for sølle 22.400 dollars kunne en fan sikre sig en guldring med en lille kapsel, der kunne åbnes. Indeni lå en blå Viagra-pille.







Heden. Forskere fra Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og Institut for Bioscience på Aarhus Universitet slår nu alarm, fordi de jyske heder er i drastisk tilbagegang. Kun 14 procent er stabile med over 50 procent dværgbuske som lyng, revling og klokkelyng. 56 procent er delvis forsvundet, og 30 procent er nærmest helt væk. Hovedsynderen er kvælstof fra landbruget. »Det gøder hederne og giver græs og buske en fordel frem for lyngen. Derfor forsvinder hederne langsomt, men sikkert«, siger projektleder Jesper Leth Bak til DR P4 Midt & Vest. Thor Gunnar Kofoed, som er viceformand i Landbrug & Fødevarer, siger, at der skal midler til målrettet naturpleje til: »Og det er ikke landbruget, der skal gøre det, men i stedet politikerne«.