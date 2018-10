FCK skaber få chancer og bliver slået af Slavia Prag Et mål lige efter pausen afgjorde Europa League-kampen i Parken.

FC København indkasserede torsdag aften det første nederlag i Europa i denne sæson.



På eget græs i Parken tabte københavnerne med 0-1 til tjekkiske Slavia Prag i Europa Leagues gruppespil.

Trods nederlaget kan FCK fortsat avancere til forårets 16.-delsfinaler, men vejen derhen er blevet en hel del længere efter en skuffende præstation af Ståle Solbakkens mandskab.

Mål efter 50 sekunder i anden halvleg

Førerholdet fra den tjekkiske liga bragte sig i front i begyndelsen af anden halvleg på en lynscoring fra Jan Matousek.

I første omgang fik FCK-forsvaret headet et højt indlæg væk, men bolden blev opsnappet af Vladimir Coufal ved baglinjen. Han sendte den tilbage i feltet, hvor Matousek nemt sparkede tjekkerne på 1-0.

De københavnske værter fik aldrig svaret igen. Faktisk var Slavia tættere på at øge føringen, da Jaromir Zmrhal lidt senere tog bolden ned med brystkassen og var tæt på at dreje bolden i mål.

Tjekkerne forsvarede sig godt og lukkede ned for stort set alle optræk til FCK-forsøg.

Et godt sidste kvarter inden pausen

Hjemmeholdet havde den klart bedste periode i det sidste kvarter af første halvleg.

Efter en halv times spil kunne Dame N’Doye måske med rette føle sig snydt for et straffespark, da han blev underløbet i det sekund, at han skulle til at heade et Peter Ankersen-indlæg mod mål.

I stedet fik han pandet bolden op mod himlen, og Slavia-keeper Ondrej Kolar kunne nemt pille den ned.

I denne periode fik både Viktor Fischer og Ján Gregus trykket af fra distancen med god kvalitet, og N’Doye begyndte at vinde flere nærkampe mod gæsternes fysisk stærke midterforsvarer Michael Ngadeu-Ngadjul.

N’Doye fik vel nok første halvlegs største mulighed ti minutter før pausen, da han ved forreste stolpe headede et indlæg fra venstrebacken Pierre Bengtsson lige forbi mål.

I den modsatte ende fik Slavia indimellem nemt lov til at nærme sig FCK-målet.

Fem minutter før pausen fik Peter Ankersen med det yderste af vristen sat en tackling ind på Jaromir Zmrhal, der ellers havde været helt fri foran mål med kun FCK-keeper Stephan Andersen foran sig.

Få chancer i anden halvleg

Anden halvleg bød ikke på mange målchancer bortset fra det tjekkiske sejrsmål.

I slutfasen var Pieros Sotiriou tæt på at få en friløber, men Slavias keeper kom godt ud af sit mål og fik tacklet FCK-angriberen.

FCK-manager Ståle Solbakken har nu to uger til at gruble over, hvordan hans mandskab kan hente et resultat i Prag, når de to hold står over for hinanden igen.

FCK mangler desuden at møde Zenit St. Petersborg ude og Bordeaux hjemme. Torsdag slog Zenit på hjemmebane Bordeaux med 2-1 efter en fransk 1-0-føring undervejs.

Zenit topper gruppen med syv point foran Slavia Prag med seks. FCK har fire point og Bordeaux nul. De to bedste hold fra gruppen kvalificerer sig til forårets 16.-delsfinaler.





Ritzau