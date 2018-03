Skrøbelige, kriseramte Arsenal blev igen skilt ad For anden gang på fem dage satte Manchester City en fed streg under forskellen på top og subtop i England.

Problemerne i Arsenal fortsætter for fuld styrke, og torsdag aften blev London-holdet for anden gang på fem dage skilt ad af Manchester City.

I et udsat Premier League-opgør på Emirates Stadium var gæsterne foran 3-0 efter godt en halv time, og det resultat holdt til slut.

Dermed er Arsenal efter 28 kampe på rækkens sjetteplads hele 30 point efter Manchester City, som fører suverænt, og manager Arsène Wengers hold har hele 10 point op til Champions League-pladserne.

De to klubber mødtes senest i Liga Cup-finalen på Wembley i søndags, hvor Manchester City efter en lidt usikker start satte tingene på plads og vandt 3-0.

Også denne gang kom Manchester City foran i første halvleg på et smukt mål, da Bernardo Silva efter 15 minutter fra kanten af feltet bøjede bolden op i det fjerneste målhjørne.

Arsenal forsøgte et hurtigt comeback, men allerede efter 28 minutter punkterede David Silva opgøret, da han smukt afsluttede en fin kombination mellem ham, Leroy Sané og Sergio Agüero til 2-0.

3-0 blev det efter 33 minutter, da Leroy Sané afsluttede et knivskarpt kontraangreb, og ude på Arsenal-bænken rystede Arsène Wenger på hovedet.

Hans satsning på en offensiv opstilling havde slået fejl.

Tilskuerne kvitterede med en pibekoncert, da dommeren fløjtede til pause.

I anden halvleg brændte Pierre-Emerick Aubameyang indledningsvist et straffespark, som Nicolás Otamendi på klodset vis havde foræret hjemmeholdet.

Arsenal dominerede halvlegen fra start, indtil City afbødede presset ved at spille bolden rundt.

Derfra gik kampen i tomgang, og Sergio Agüero måtte nøjes med at være lige ved at gøre det til 4-0.

Kampen blev i øvrigt afviklet med blåmalede linjer.

Arsenal havde besluttet at male linjerne for at gøre dem tydeligere i det snevejr, som også har hærget England de seneste dage.

Men torsdag sneede det ikke voldsomt inde på stadion, og linjerne lå dermed blottede som synlige minder om den blå farve, som nu to kampe i træk har bragt nederlag til den pressede Arsène Wengers mandskab.

ritzau