Medie: Premier League-klub skal redde kriseramte Lyngby

Er det ikke sindssygt, at USA’s præsident har skrevet ud til hele verden, at han ser sig selv som et geni? Og har I set, at han kræver amerikanske fodboldspillere fyret, fordi de ikke vil stå op under nationalsangen?

Donald Trumps opslag på det sociale medie Twitter fylder meget i debatten om hans første år som præsident – og det burde de ikke. Danmarks ambassadør i USA, Lars G. Lose, har fra sit arbejde i Washington, D.C., et helt andet syn på, hvor fokus bør være.

»Vi bruger så meget tid i Danmark på at debattere, om Trump bruger det ene eller andet ord, og om han er mentalt parat til at være præsident – og er det ikke skørt, at han skriver på Twitter, at hans atomknap er større end Kim Jong-uns? Rusen over balladen tager vores fokus fra de ting, som i virkeligheden betyder noget for os«, siger Lars G. Lose.

Trumps opslag på Twitter betyder, at han får sat nogle dagsordner, mener Lose.