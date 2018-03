Slutspil: Ét point er nok – eller for meget

Afslutningen på Superligaens grundspil bliver en kampdag, som både kan blive kulminationen på underdoghistorien om AC Horsens og en udstilling af problemerne i den nye struktur, hvor det kan vise sig som en fordel for flere hold at tabe.

Trods et af Superligaens mindste budgetter vil AC Horsens med uafgjort i Lyngby sikre sig en plads i top-6 og dermed 10 økonomisk og sportslig attraktive kampe mod blandt andre FC Midtjylland, Brøndby og FC København.

I Lyngby møder AC Horsens tilmed en modstander, som er Superligaens mest formsvage med nederlag de seneste tre kampe. Kommer top-6-placeringen i hus for AC Horsens, vil der ifølge cheftræner Bo Henriksen være tale om »et mesterskab« for klubben.

AaB på femtepladsen står i en sammenlignelig situation. Ude mod AGF skal nordjyderne kun bruge et enkelt point for at slutte i top-6. AaB kan tilmed tåle et nederlag, hvis Hobro ikke vinder i Brøndby – noget, intet udehold har formået hidtil i denne sæson.

Hellere nr. 9 end nr. 7

Smider AC Horsens det hele på gulvet og taber i Lyngby, har vi balladen.

Det betyder nemlig, at Hobro, OB og SønderjyskE alle står med muligheden for at rykke op i top-6 på grundspillets sidste kampdag. Det kræver dog for hvert enkelt hold, at de formår selv at vinde.

Hobro skal ’kun’ vinde i Brøndby, mens OB selv skal slå Randers og håbe på Hobro-pointtab for at slutte i top-6. SønderjyskE har de dårligste odds, da de både skal vinde på udebane mod FC Midtjylland og bruge nederlag til OB og Hobro.

Får OB-, Hobro- og SønderjyskE-spillerne travlt med at skæve mod måltavlerne, kan man ikke bebrejde dem det. Slutter klubben ikke i top-6, handler det om at undgå 7.-pladsen og i stedet blive nr. 8 eller 9. Det hele skyldes, at Lyngby, Randers og Helsingør har høstet langt færre point end de resterende klubber i grundspillet.

Grundspillets nummer 8 og 9 (OB og SønderjyskE) har inden dagens runde 11 point ned til Lyngby. Da alle tre klubber ligger til at ende i samme pulje, vil det betyde, at OB og SønderjyskE også har 11 point ned til nedrykningsplayoff. Modsat vil Hobro, som aktuelt er nummer 7, blot have 4 point ned til Silkeborg, der aktuelt indtager den ene af de to pladser i nedrykningsspillets pulje 1.

Hellere nr. 14 end nr. 13

Samme princip gælder fordelen ved at slutte nr. 14 og sidst i Superligaen kontra nr. 13.

Noget, som FCK-manager Ståle Solbakken også pointerede over for Helsingør-træner Christian Lønstrup efter mandagens opgør i Parken. Havde FC Helsingør ikke indkasseret et 4-3-mål i overtiden, var holdet gået forbi Randers i stillingen og havde givet sig selv dårligere kort på hånden for at overleve.

Slutter FC Helsingør på sidstepladsen i grundspillet, vil oprykkerne komme i den modsatte nedrykningspulje af Randers og Lyngby. Hvilket vil betyde, at FC Helsingør med stor sandsynlighed vil få to muligheder over to kampe for at overleve mod både Randers og Lyngby

Omvendt må 4’eren i pulje 2, formentlig enten Lyngby eller Randers, se frem til noget bedre modstand i form af 3’eren i pulje 1, der lige nu ligner AGF eller Silkeborg.

Randers kan stadig nå at blive overhalet af Helsingør og tage den fordelagtige sidsteplads. Det kræver dog, at Helsingør tager point mod Nordsjælland.