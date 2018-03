Hvornår spiller din klub mon? Guldaspiranter tørner sammen i tredjesidste runde Brøndby og FC Midtjylland mødes 19. april og 14. maj i det kommende mesterskabsspil i Superligaen.

De to tophold i Superligaen, Brøndby og FC Midtjylland, skal mødes to gange i det kommende mesterskabsspil. Blandt andet i tredjesidste runde ud af ti runder.

Alle klubber, der endte i top-6 i grundspillet, skal mødes hjemme og ude.

Guldkampen ligner en duel mellem Brøndby og FC Midtjylland, der begge har 60 point og et forspring på ti point til FC Nordsjælland på tredjepladsen.

Kampprogram Hvornår spiller din klub? Runde 27 Lørdag 31. marts 19.00: Silkeborg IF - FC Helsingør Søndag 1. april 14.00: Hobro IK - AGF Søndag 1. april 16.00: Randers FC - Lyngby BK Mandag 2. april 14.00: OB - SønderjyskE Mandag 2. april 16.00: FC København - FC Nordsjælland Mandag 2. april 18.00: AaB - Brøndby IF Tirsdag 3. april 18.00: AC Horsens - FC Midtjylland Runde 28 Fredag 6. april 19.00: FC Nordsjælland - AaB Lørdag 7. april 16.00: Lyngby BK - OB Søndag 8. april 12.00: FC Helsingør - Hobro IK Søndag 8. april 14,00: SønderjyskE - Randers FC Søndag 8. april 16.00: Brøndby IF - AC Horsens Søndag 8. april 18.00: AGF - Silkeborg IF Mandag 9. april 19.00: FC Midtjylland - FC København Runde 29 Fredag 13. april 19.00: AGF - FC Helsingør Lørdag 14. april 16.00: SønderjyskE - Lyngby BK Søndag 15. april 12.00: OB - Randers FC Søndag 15. april 14.00: AaB - AC Horsens Søndag 15. april 16.00: FC Nordsjælland - FC Midtjylland Søndag 15. april 18.00: Brøndby IF - FC København Mandag 16. april 19.00: Hobro IK - Silkeborg IF Runde 30 Tirsdag 17. april 19.00: FC Helsingør - AGF Onsdag 18. april 18.00: AC Horsens - FC Nordsjælland Onsdag 18. april 18.00: Randers FC - OB Onsdag 18. april 20.00: FC København - AaB Torsdag 19. april 18.00: Silkeborg IF - Hobro IK Torsdag 19. april 18.00: Lyngby BK - SønderjyskE Torsdag 19. april 20.00: FC Midtjylland - Brøndby IF Runde 31 Lørdag 21. april 16.00: FC København - AC Horsens Søndag 22. april 12.00: FC Helsingør - Silkeborg IF Søndag 22. april 14.00: OB - Lyngby BK Søndag 22. april 16.00: AaB - FC Midtjylland Søndag 22. april 18.00: Randers FC - SønderjyskE Søndag 22. april 20.00: FC Nordsjælland - Brøndby IF Mandag 23. april 19.00: AGF - Hobro IK Runde 32 Fredag 27. april 19.00: AC Horsens - FC København Søndag 29. april 14.00: SønderjyskE - OB Søndag 29. april 14.00: Lyngby BK - Randers FC Søndag 29. april 16.00: FC Midtjylland - AaB Søndag 29. april 18.00: Brøndby IF - FC Nordsjælland Mandag 30. april 19.00: Hobro IK - FC Helsingør Mandag 30. april 19.00: Silkeborg IF - AGF Runde 33 Fredag 4. maj 19.00: AC Horsens - AaB Søndag 6. maj 18.00: FC København - Brøndby IF Mandag 7. maj 19.00: FC Midtjylland - FC Nordsjælland Runde 34 Fredag 11. maj 19.00: FC Nordsjælland - AC Horsens Søndag 13. maj 20.00: AaB - FC København Mandag 14. maj 19.00: Brøndby IF - FC Midtjylland Runde 35 Fredag 18. maj: AaB - FC Nordsjælland Fredag 18. maj: AC Horsens - Brøndby IF Fredag 18. maj: FC København - FC Midtjylland Runde 36 Mandag 21. maj: Brøndby IF - AaB Mandag 21. maj: FC Nordsjælland - FC København Mandag 21. maj: FC Midtjylland - AC Horsens Vis mere

De to klubber mødes første gang i Herning 19. april og igen på Brøndby Stadion 14. maj i tredjesidste spillerunde.

Brøndby, der ligger nummer et i kraft af den bedste målscore, lægger ud hjemme mod AC Horsens og ude mod AaB. Det er også modstanderne i de sidste to runder.

Det betyder, at Brøndbys seks opgør mod FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København ligger som seks kampe på stribe inden for en måned.

To derbyer på tre uger

Det københavnske derby mellem Brøndby og FCK afvikles først i Brøndby 15. april, mens rivalerne mødes i Parken 6. maj.

FCK går til slutspillet som nummer fire med seks point op til FC Nordsjælland og tredjepladsen, der kan give adgang til Europa League-kvalifikationen.

De to klubber kommer formentlig til at slås om bronzemedaljerne, og de kan endda se frem til at mødes på sidste spilledag i Farum 21. maj.

De åbner også slutspillet mod hinanden i Parken 2. april.

Desuden skal FCK møde FC Midtjylland 9. april og 18. maj på henholdsvis ude- og hjemmebane.

ritzau