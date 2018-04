Stort Brøndby-comeback fyrer op under titeldrøm To mål i de sidste 10 minutter vendte op og ned på storkampen i Herning.

Der resterer fortsat 6 runder af mesterskabsspillet i Superligaen og der er dermed 18 point tilbage at spille om. Intet er afgjort endnu, men Brøndby må efter et stort comeback og en 3-2-sejr i den direkte duel med den anden titelbejler, FC Midtjylland, nu påtage sig en favoritværdighed i kampen om den DM-titel, Brøndby har hungret efter i 13 år.

På MCH Arena i Herning lignede det ellers ikke en Brøndby-gevinst blot en tredjedel inde i 1. halvleg.

Gustav Wikheim var to gange på pletten i de første 17 minutter med scoringer, der frem til slutfasen lignede de mål, der skulle sikre FCM en sejr. Men nej. Brøndby leverede og kom tilbage efter en miserabel start.

Den 25-årige nordmands to FCM-scoringer kom efter hurtige omstillinger. Og begge gange gik der store personlige Brøndby-fejl forud. Målmand Frederik Rønnøw, der muligvis skal spille i Champions League med sin kommende tyske klub Eintracht Frankfurt i den kommende sæson, fik ikke afdækket sit område på stregen tilstrækkeligt, hvorfor Wikheim kunne score fra en spids vinkel i 14. minut.

Tre minutter senere brugte Mikkel Duelund sin hurtighed til at slippe fri på venstrekanten, inden han med stort overblik sendte bolden ind i fødderne på Wikheim, der kunne score sit 6. sæsonmål, da Anthony Jung svigtede sin markringsopgave.

Polakken Kamil Wilczek udnyttede en fejl af FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen til at reducere til 2-1 efter et hjørnespark, inden en hårfin afgørelse faldt ud til Brøndbys fordel, da dommer Peter Kjærsgaard dømte offside i stedet for straffespark til FCM.

Den tempofyldte begivenhed i en højlydt kulisse fortsatte med Mads Thychosens hårde afslutning på stolpen i 48. minut, inden FCM-presset fortsatte med Bubacarr Sannehs hovedstød på overliggeren.

Hjemmeholdet sad på opgøret og dikterede spillet, inden Brøndby efter en lille times spil begyndte at røre på sig mod et FCM-hold, der så småt var begyndt at bakke. Besar Halimi var blevet sendt på banen af Brøndby for at skabe noget kreativt, som Hany Mukhtar, der var lukket godt ned af Tim Sparv, ikke formåede.

Midtjyderne var godt organiserede i defensiven og holdt trods Brøndbys øgede tilstedeværelse på deres banehalvdel gæsterne væk fra åbne muligheder indtil 80. minut, da Christian Nørgaard kunne sende en lang bold ind i feltet, hvor Kamil Wilczek satte en streg under sin fine form med 2-2-udligningen – hans 5. mål i 4 kampe.

Anthony Jung, der var impliceret i FCM’s 2-0-mål, ramte plet, da han fyrede af fra distancen i 84. minut, og sikrede Brøndby den sejr, som udløste yderligere 3 point – og dermed 72 i tabellen – 3 flere end FC Midtjylland.

FC Midtjylland og Brøndby mødes igen 14. maj på Vestegnen. Ugen forinden møder Brøndby FC København i Parken, hvor FC Midtjylland er gæster 18. maj i næstsidste spillerunde.

Ritzau