Da FCM's stærke ulve åd de tamme FCK-løver

FC Midtjylland vandt alle tre kampe mod FC København i gruppe- og mesterskabsspillet i foråret, da Ståle Solbakken måtte finde sig i for første gang at slutte uden for top-3 i en superligasæson. Det var nærmest chokerende, at københavnerne endte på fjerdepladsen 27 point efter de midtjyske guldvindere. Men da FCK’erne tog til Herning til den nye sæsons første indbyrdes opgør med Jess Thorups mesterhold, havde de masser af selvtillid og tro på, at de kunne rejse hjem med 3 point og øge forspringet i tabeltoppen. Men hjemmeholdet leverede en storslået præstation og vandt fortjent 3-1 i et opgør, hvor vi så en flok aggressive midtjyske ulve mod et hold af tamme løver.

superliga 9. runde Fredag Esbjerg-OB2-0 Lørdag FC Nordsjælland-Randers4-1 Søndag Vendsyssel-Hobro1-1 AC Horsens-AGF3-2 Brøndby-Sønderjyske2-4 FC Midtjylland-FC København3-1 Mandag 19.00 AaB-Vejle (TV3 Sport)

FCK-spillerne har ellers – som sædvanlig – præsteret bedre end FCM og de andre danske deltagere i de europæiske turneringer, hvor FC Midtjylland kun en enkelt gang har magtet at kvalificere sig til et europæisk gruppespil. FCK har gjort det 12 gange. Ståle Solbakkens angribere og offensivspillere har været langt skarpere og mere målfarlige end FCM-spillerne i frontlinjen. Og Mayron George var i karantæne som straf for udvisningen, da FCM spillede 2-2 i Brøndby lige før landskamppausen.

Viktor Fischer toppede efter 8 runder med 31 statistikken med de spillere, der har skabt flest chancer i Superligaen. FCM’s Jakob Poulsen var registreret for 28. Og for FCM har det været et problem for FCM, at den store angriber Paul Onuachu ikke har ramt sin bedste form over en lang periode og været i scoringskrise.

Onuachu skulle vistnok have været solgt i sidste sæson, men skader forhindrede det. Alligevel fik FCM, ifølge Tipsbladet, en gevinst på 93 mio. kr. i købs- og salgsregnskabet i sommerens transfervindue. Men FCK toppede med 112 mio., bl.a. på det store salg af den svenske landsholdsmålmand Robin Olsen, som er blevet afløst af Jesse Joronen.

Ståle skal passe sin egen butik

FCK og FCM dyrker lidt at drille og sparke til hinanden uden for banen, og Ståle Solbakken nåede i optakten til kampen i aftes af en eller anden grund at blande sig i debatten om, hvorvidt FCM udviste dårlig stil, da klubben gav et bud på 7,5 mio., for Brøndbys Simon Tibbling. »Det ville klæde Ståle at passe sin egen virksomhed«, sagde FCM-direktør Claus Steinlein i B.T. til FCK-trænerens bemærkning.

Steinlein og co. nød virkelig, at Ståle Solbakkens og hans mænd igen blev sendt hjem fra MCH Arena som tabere, der nu kun er 1 point foran FCM. Midtjydernes holdindsats var mesterlig, taktisk, strategisk og med alle spillere totalt koncentrerede og disciplinerede. Den defensive organisation var over lange perioder imponerende – 5-4-1, når FCK var i boldbesiddelse – og hvis man tænker i landsholdsbaner var Erik Sviatchenko, forudseende, resolut og stærk i duellerne, bedre end Andreas Bjelland i denne kamp.

Midtjyderne var hårde og konsekvente i presset og hurtige i omstillinger, og den gode start med Jakob Poulsens 1-0-mål på straffesparket, som Joronen begik mod den veloplagt Onyeka, syntes at lamme københavnerne. De spillede ikke hurtigt nok og manglede den sædvanlige power i angrebsspillet. Før pausen var Viktor Fischer nærmest usynlig ude i venstre side, Dame N’Doye var dækket tæt op, og på midtbanen kunne FCK’s Rasmus Falk og Carlos Zeca ikke få overtaget og rytme i spillet.

Midtjyderne, der brændte 3 kæmpechancer, syntes i total kontrol, da Onuachu øgede til 2-0. Men Ståle Solbakken ændrede på systemet og flyttede Viktor Fischer fra venstrekanten op foran. Det gav gæsterne en god periode, og N’Doye fik reduceret på hovedstød. Han begik et kæmpefrispark, som, dommeren ikke så, inden han headede bolden ind til 2-1.