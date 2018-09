Vejle vinder for første gang siden 13. juli Esbjerg brændte en kæmpechance og fik rødt kort i en livlig anden halvleg.

Vejle Boldklub fik fredag aften sin første sejr siden sæsonpremieren 13. juli i Superligaen.



Det skete, da de rødklædte vejlensere slog Esbjerg med 1-0 på hjemmebane.

Første halvleg var en tam affære, hvor ingen af de to hold spillede sig til store chancer. Kort inde i anden halvleg udnyttede Vejle så en dødbold.

Esbjerg begyndte bedst

Selv om Esbjerg havde flere gode muligheder for at udligne, holdt Vejle stand.

Med de tre point rykker Vejle op på ligaens tiendeplads, mens Esbjerg fortsat er nummer fem inden rundens øvrige kampe.

Esbjerg begyndte kampen bedst og var først til at være farlige. Efter otte minutter fik kantspiller Mathias Kristensen testet Vejle-målmand Pavol Bajza, uden at det gav en scoring.

For Vejle sparkede Arbnor Mucolli efter små 20 minutter lige forbi Esbjerg-målet.

Mere gang i anden halvleg

Topscorer i Vejle, Allan Sousa, fik første halvlegs sidste chance, da han med et forkølet spark knapt nok sendte Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg på arbejde.

Vejle overtog særligt mod første halvlegs slutning meget af boldbesiddelsen.

Fem minutter inde i anden halvleg fik Vejle så udbytte af overtaget. Efter en dødbold dukkede Vejle-angriber Gustaf Nilsson op ved bageste stolpe og sendte bolden i mål via et hovedstød.

Esbjerg-angriber Yuri Yakovenko havde i løbet af de næste fem minutter to store chancer, men de blev begge brændt.

Stor chance efter målmandskiks

Angriberen blev igen i det 57. minut synder.

Pavol Bajza missede en clearing, men alene med Vejles målmand sparkede Yakovenko lige på Pavol Bajza.

Esbjerg gjorde det ikke lettere for sig selv, da Agustin Garcia fik rødt kort for at rive en fremadstormende Allan Sousa ned efter 79 minutter.

Med en mand i undertal brændte Adrian Petre med fem minutter igen en stor Esbjerg-chance, og vestjyderne lykkedes ikke med at få point med hjem.

Vejle spiller i næste runde hjemme mod Randers FC, mens Esbjerg hjemme møder AGF.

Ritzau