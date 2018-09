Efter Ståles årelange drilleri af midtjyder: FCM vil også have spillere på landsholdet

FOR ABONNENTER

STÅLE SOLBAKKEN HAR, af en eller anden grund, gennem en årrække haft en hobby, der handler om regelmæssigt at drille og sende stikpiller af sted mod FC Midtjylland. »Alt det, der mangler i Herning, det har vi«, har FCK-træneren sagt. Nu er det jo sådan, at mesterskabspokalen lige nu tilhører FCM – og Jess Thorups hold har vundet alle fire indbyrdes opgør i år, senest i søndags, da der nærmest var klasseforskel. Men FCK kan det der med at kvalificere sig til europæiske gruppespil, hvad FCM ikke magter, og københavnerne har to i landsholdstruppen, Viktor Fischer og Nicolai Boilesen. FCM har ingen.