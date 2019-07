Sejr giver ro i Brøndby efter kaos: »Det ser meget godt ud lige nu, og vi har store forventninger til os selv«

Ind imellem bliver fodboldfraser til klichéer i sportens slidte ordbog, fordi de rummer så eviggyldige sandheder, at de nu engang bare er rigtige. Sådan er det vel med snakken om, at sejre giver ro. For det er altså ofte sådan, at kritik forstummer, irriterende spørgsmål forsvinder, og jubel forbliver stadionets sprog, når et fodboldhold vinder kampe.

Derfor var det særligt vigtigt, at Brøndby vandt 2-0 over oprykkerne fra Silkeborg i søndagens superligapremiere – og 4-1 over finske Inter Turki nogle dage tidligere i Europa League-kvalifikationen.

»Det var en kontrolleret omgang, som vi også gerne ville have det. Jeg synes, det ser meget godt ud lige nu, og vi har store forventninger til os selv. Men vi tager et enkelt skridt ad gangen«, sagde Brøndbys højre back, Jens Martin Gammelby, til 3+.

Efter en kaotisk optakt til sæsonen har klubben fra den københavnske vestegn netop brug for ro. Ro til at genopbygge holdet under ledelse af den nye træner, Niels Frederiksen, og ro til at få styr på direktionsgangen, hvor Carsten V. Jensen er kommet til i en ny stilling som fodbolddirektør, idet Ebbe Sand jo har forladt posten som sportschef efter bare syv måneder, ligesom direktør Jesper Jørgensen er røget ud. Oven i købet skal Brøndby rette op på en skuffende sidste sæson, der bød på trænerfyring, tabt pokalfinale og en fjerdeplads i Superligaen – langt, langt efter topholdene.

»Jeg gider ikke kalde det proces, og forhåbentlig kommer jeg ikke til at sige det ret mange gange, for hver gang Brøndby går på banen, skal vi vinde. Men vi skal også være nøgterne og realistiske«, sagde Carsten V. Jensen til 3+ og slog fast:

»Så uden at sætte dato på vil jeg bare sige, at vi fra dag et vil arbejde for at vinde mesterskabet hjem til Brøndby«.

Ingen forventer vel, at det ender med guld lige i dette fodboldår. Men det startede noget nær optimalt, da de gulklædte hjemmebanefavoritter begejstrede godt 13.000 tilskuere, der virkede til at stornyde den lune sommeraften i Brøndby, mens de sang, jublede og lod drømmene fare.

Sejren var aldrig i fare. Fra starten dominerede hjemmeholdet, og efter et lille kvarter scorede Paulus Arajuuri til 1-0 efter et hjørnespark, hvor Silkeborg-målmand Oscar Hedvall tabte bolden for fødderne af den store finne. Hvad det første heldige mål manglede af ynde, gjorde det næste til gengæld op for. Efter fint sammenspil sendte Simon Tibbling bolden dybt til Dominik Kaiser, der tæmmede bolden og med venstrefoden straks hamrede den op i nettaget fra en ret spids vinkel. Den tyske midtbanespiller viste atter, at han er vokset voldsomt efter en skuffende start i Brøndby.

Enkelte gange var Silkeborgs oprykkere ved at blive småfarlige på kontrastød, og det var netop den taktik, som deres nye træner, europamesteren Kent Nielsen, havde lagt. Men rigtig tæt på kom de aldrig.

Brøndby var i en lidt ny taktisk udgave med mere bredde i spillet og mindre risiko i boldomgangen, end dengang Alexander Zorniger var træner. Mod Silkeborg virkede det solidt. Niels Frederiksens spillere formåede både at kontrollere spillet, undgå alt for dumme fejl og samtidig skabe de fornødne chancer. En af de sidste af dem udnyttede spidsangriber Kamil Wilczek effektivt til 3-0.

Så Brøndby fik den sejr, der kan give klubben den fornødne ro – i hvert fald for en stund.