Superligaens 27. runde: Hobro gør mod Horsens, hvad hverken FCK, FCM eller Brøndby formåede

Superliga 27. runde Fredag (N1) Esbjerg-Randers 4-2 Lørdag (N1) Hobro-Horsens Søndag 14.00 (M) AaB-FC Midtjylland (TV3 Sport) 16.00 (N2) SønderjyskE-Lyngby (Eurosport 2) 18.00 (M) FCN-FCK (Canal 9) 20.00 (M) Brøndby-AGF (3+) Mandag 19.00 (N2) Silkeborg-OB (TV3 Sport) M: Mesterskab N1: Nedrykningsgruppe 1 N2: Nedrykningsgruppe 2 Vis mere

Hobro - Horsens 1-1

1-0 Nicolai Brock-Madsen (13) 1-1 Imed Louati (19)

Efter tre sejre på stribe over FC København, FC Midtjylland og Brøndby måtte Horsens ’nøjes’ med 1-1 i den første kamp i nedrykningsspillet ude mod Hobro.

Imed Louati var med hos Hobro, fordi han havde undskyldt sin opførsel efter sidste weekends udskiftning, og tuneseren scorede efter en livlig indledning det udlignende hovedstødsmål efter et fremragende oplæg fra Edgar Babayan.

Kampens første mål kom ud af en tilfældighed. Simon Jakobsen kiksede sit forsvarspil på et indlæg, og en helt fri Nicolai Brock-Madsen kunne let prikke Horsens foran 1-0 efter 13 minutter.

Første halvleg fortsatte i tilfældighedernes tegn. Pludselig satte Edgar Babayan sig igennem, og han fandt Imed Louati, der flot headede udligningen i kassen seks minutter senere.

Herefter fortsatte de hårde dueller i en kamp, der på ingen måde vadede i chancer.

Anden halvleg startede dog akkurat så dramatisk som første halvleg. Først appellerede Horsens for hånd på bolden i straffesparksfeltet, og få minutter senere var det Hobros tur.

Begge situationer medførte store protester, men dommerens fløjte forblev tavs.

Det meste af halvlegen foregik i det øverste luftlag, hvor begge hold slog mange lange bolde til duel. Begge mandskaber havde dog svært ved at skabe muligheder, hvorfor afslutninger var sjældne i opgøret.

Hobro virkede mest interesseret i de tre point til sidst, men trods et lille pres, så lykkedes det ikke hjemmeholdet at blive farlig for alvor.

Derfor misbrugte Horsens chancen for at erobre førstepladsen i puljen, mens Hobro ikke formåede at distancere Esbjerg i duellen om direkte nedrykning.

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Esbjerg - Randers 4-2

1-0 Dauda Mohammed (8) 2-0 Yuri Yakovenko (17) 3-0 Franz Brorsson (27) 3-1 Emil Riis Jakobsen (42) 3-2 Vito Hammershoy Mistrati (45) 4-2 Joni Kauko (90+2)

Esbjerg fik masser af hjælp af gæsternes målmand Patrik Carlgren, da det vestjyske mandskab fredag på hjemmebane vandt 4-2 over Randers i Superligaen.

Ved hjemmeholdets to første mål droppede den svenske målmand fælt, og det var blandt andet medvirkende til, at Esbjerg førte 3-0 efter den første halve time.

Gæsterne fik skabt spænding med to hurtige mål lige inden pausen, men det blev ikke til mere for kronjyderne, der i stedet indkasserede et mål mere i overtiden.

Det var i øvrigt første kamp for Esbjerg med den nye cheftræner, Troels Bech, ved roret, der dog tidligere har været træner i klubben fra 2006 til 2008.

Trods sejren forbliver vestjyderne sidst i nedrykningspulje 1 - nu med 21 point. Randers er stadig i førersædet i gruppen med 35 point.

Efter blot otte minutter dumpede et langt udspark ned på Randers’ banehalvdel og hoppede videre over gæsternes målmand Patrik Carlgren, som efterlod målet helt tomt til Esbjerg-angriber Mohammed Dauda, der nemt kunne score.

Carlgren så endnu en gang uheldig ud i det 17. minut, da han kom forkert ud til et indlæg. Det resulterede i, at hjemmeholdets angriber Yuri Yakovenko kunne spadsere bolden ind i tomt mål.

Ti minutter senere blev det også 3-0 på mål af Esbjerg-forsvareren Franz Brorsson, der nemt kunne score efter et indlæg.

Randers gav ikke op og formåede at reducere to gange kort tid før pausen, da først angriberen Emil Riis og derefter midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati fik sendt spænding tilbage i opgøret.

Anden halvleg bølgede frem og tilbage med chancer til begge mandskaber, og vi skulle helt frem til det 92. minut, før Joni Kauko scorede kampens sidste mål til 4-2.

