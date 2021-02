Helmig til fodbold i Aarhus vækker kritik: »Vi indskærper tingene, når vi ser, at noget ikke går efter bogen«

Det vakte opsigt, da popmusikerne Thomas og Hugo Helmig søndag eftermiddag var at finde til en superligakamp på Aarhus Stadion, mens fodbolden egentlig er lukket for tilskuere – og mens tusinder af fans hungrer efter at vende tilbage til de danske arenaer. De to fulgte deres yndlingsklub, AGF, vinde 2-0 over SønderjyskE uden at bære mundbind.

Begge dele virker ellers til at være i direkte strid med Divisionsforeningens ’protokol for kampafvikling uden tilskuere under SARS-COV-2-pandemien’. Af den fremgår det, at »en professionel fodboldkamp er en arbejdsplads, hvortil der kan gives adgang for personale med nødvendig arbejdsbeskrivelse«, men »ikke gives adgang for tilskuere«. Samtidig lyder det: