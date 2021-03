22. runde i Superligaen: FCN sikrer sig slutspilsplads, FCM henter en storsejr og FCK taber

Så er de sidste brikker faldet på plads i Superligaens grundspil.

22. og sidste runde bød på en FC Nordsjælland-sejr på hjemmebane over Sønderjyske, som dermed måtte afgive sin plads i top-6 og det kommende medaljeslutspil til netop FCN. Sønderjyske må i stedet nøjes med at spille om at undgå nedrykning i en gruppe med OB, AaB, Vejle samt Lyngby, der besejrede den efterhånden isolerede bundprop Horsens.

I Farum var det den kun 16-årige nordmand Andreas Schjelderup, der med to scoringer i 1. halvleg banede vej for en FCN-gevinst 2-1 og dermed en plads i det slutspil, der også har deltagelse af Brøndby, FCM, AGF, FCK og Randers.

Den nu opdelte Superliga holder nu en pause på to uger – og derefter venter de 10 afgørende spillerunder i april og maj.

Under grafikken kan du læse referater fra alle kampe i 22. runde.





FC Nordsjælland-Sønderjyske 2-1

1-0, 2-0 Andreas Schjelderup (16, 34) 2-1 Mads Døhr Thychosen (selvmål 57)

Blot 16-årige Andreas Schjelderup gjorde forskellen, da FC Nordsjælland søndag spillede sig i mesterskabsspillet på Sønderjyskes bekostning.

Det norske stortalent scorede to flotte mål i den 2-1-sejr, der sender FCN op på sjettepladsen, fordi AaB samtidig snublede mod OB i sidste runde af Superligaens grundspil.

FCN grundlagde triumfen i en solid første halvleg, hvor værterne dominerede på bolden med god bevægelighed, hurtige afleveringer og skarphed foran kassen.

Sønderjyske var klart bedre efter pausen, hvor gæsterne tvang et tilsyneladende nervøst FCN-hold længere tilbage med stor fysik, men andet end en reducering blev det aldrig til.

Foto: Jens Dresling

FCN sikrede sig med således det femte mesterskabsspil på stribe, mens Sønderjyske misser det fine selskab for fjerde år i streg.

Kampbilledet blev præcis som forventet fra start, hvor FCN tog initiativet og kombinerede godt, mens Sønderjyske satsede på omstillinger med et dybt udgangspunkt.

Værterne blev farlige, når de spillede hurtigt, og det gav pote i det 16. minut, da et godt opspil endte for fødderne af Andreas Schjelderup, som snød en modspiller og via stolpen sparkede FCN på 1-0.

Målet tvang Sønderjyske længere frem, hvilke gjorde gæsterne sårbare over for deres egen medicin – omstillinger.

Sådan én blev afgørende efter 34 minutter, hvor Schjelderup øgede til 2-0 efter iskoldt at have afdriblet et par modspillere.

Sønderjyske kom langt mere energiske ud til anden halvleg, og i det 57. minut reducerede gæsterne, da FCN’s Mads Døhr Thychosen scorede selvmål.

Kampbilledet var helt anderledes efter pausen, hvor Sønderjyske pludselig havde taktstokken og pressede på i en ekstremt nervepirrende afslutning, hvor en enkelt scoring til gæsterne ville ændre udfaldet totalt.

Haderslev-klubben skabte chancerne, der skulle til, men FCN-defensiven holdt stand og kunne juble, mens skuffelsen var enorm hos Sønderjyske.





Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Brøndby-AGF 1-1

0-1 Patrick Mortensen (straffe 35) 1-1 Mikael Uhre (36)

Det var ikke kønt, da Brøndby og AGF delte med 1-1 i søndagens superligatopkamp i grundspillets sidste runde på Brøndby Stadion.

Resultatet betyder, at Brøndby på førstepladsen går ind i mesterskabsspillet med to point ned til FC Midtjylland, mens AGF har fem point op til midtjyderne på andenpladsen.

Det blev til 1-1 mellem Brøndby og AGF, da ingen af holdene for alvor lykkedes med at tiltvinge sig overtaget i kampen og skabe de chancer, som skulle til for at tippe opgøret til en sejr.

Superligaens to topscorere, AGF’s Patrick Mortensen og Brøndbys Mikael Uhre, scorede et mål hver, og er således begge på 13 mål i sæsonen.

De to hold gik ganske forsigtigt til værks og lod til at have stor respekt for hinanden. Derfor blev det en meget afventende og taktisk præget indledning, hvor ingen af holdene tog de chancer, der skulle til for at skabe de store muligheder.

Det betød dog ikke, at der ikke var nerve og intensitet i opgøret.

Der var masser af dueller og kampe om andenboldene, hvilket blandt andet betød, at Brøndbys Peter Bjur måtte lade sig udskifte efter en hård tackling midt i første halvleg.

Gæsterne fik sat sig mere på spillet midt i halvlegen, og efter 35 minutter kunne angriber Patrick Mortensen bringe AGF på 1-0, da han på sikker vis omsatte et straffespark.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men Brøndby svarede lynhurtigt igen på et af holdets farlige kontrastød, da angriber Simon Hedlund blev sendt afsted.

Han fandt målfarlige Mikael Uhre foran mål, og så stod kampen 1-1 efter 36 minutter, mens Uhre og Mortensen atter var lige på topscorerlisten med 13 mål hver.

Det skulle ikke blive til flere mål i første halvleg, og efter pausen var det som om, at kampbilledet genstartede.

Holdene var atter forsigtige, og duellerne midt på banen var det, der prægede spillet.

Derfor kom halvlegens største chance da også fra en dødbold, da AGF’s Patrick Mortensen var tæt på sit andet mål efter 64 minutter. Til hans uheld var Brøndbys Anthony Jung klar på målstregen og afværgede.

Det virkede til slut til, at holdene var tilfredse med at dele i porten, og således endte det 1-1.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland-Vejle 5-0

1-0 Alexander Scholz 2-0 Jens-Lys Cajuste (45) 3-0 Sory Kaba (52) 4-0 Evander (70) 5-0 Sory Kaba (86). Udvisning: Juhani Ojala (Vejle 35)

FC Midtjylland slog i grundspillets sidste runde Vejle Boldklub 5-0, i en kamp hvor hjemmeholdet aldrig for alvor blev udfordret.

Det var ikke til at se, at FC Midtjylland netop havde spillet tre superligakampe i træk uden mål. Mod Vejle havde midtjyderne i hvert fald ikke scoringsproblemer.

Fire forskellige spillere stod for de fem scoringer, og der var generelt ikke meget, Vejle kunne stille op mod de forsvarende mestre.

Eftersom Brøndby ikke formåede at vinde over AGF, bragte FCM sig tættere på førstepladsen og har nu således kun to point op til førstepladsen inden starten på mesterskabsspillet.

Omvendt havde Vejle en skidt dag på kontoret, da Lyngby Boldklub vandt sin kamp og nu kun har fire point op til Vejle over stregen.

Kampen startede med midtjysk dominans. FCM havde styr på omgangen med bolden, mens Vejle-spillerne stod dybt og lurede på omstillingsmuligheder.

I det 27. minut bragte forsvareren Alexander Scholz fortjent sit hold foran efter et hjørnespark, og få minutter senere gjorde Vejle det sværere for sig selv, da forsvarsspilleren Juhani Ojala blev udvist efter at have stoppet en lovende målchance.

Dybt inde i første halvlegs overtid fordoblede den svenske midtbaneslider Jens-Lys Cajuste FCM’s føring med et fladt spark uden for feltet.

I starten af anden halvleg cementerede FCM-angriberen Sory Kaba sejren med et flot hovedstødsmål og fik dermed al snak om scoringsproblemer til at fordufte.

I resten af kampen virkede det decimerede Vejle-mandskab modløst, mens FCM kørte videre med scoringer af først den brasilianske kreatør Evander og til sidst Sory Kaba endnu engang.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Randers-FC København 2-1

1-0 Lasse Berg Johnsen (38) 1-1 Lukas Lerager (41) 2-1 Mathias Greve (81)

Efter flere sæsoner lige uden for top-6 lykkedes det søndag Randers endeligt at spille sig i Superligaens mesterskabsspil, da FC København blev slået med 2-1 på hjemmebane.

Allerede i begyndelsen af anden halvleg virkede billetten til det fine selskab sikker, da konkurrenterne AaB tidligt i anden halvleg var bagud med 0-2 mod OB.

Det holdt dog ikke kronjyderne tilbage, som efter en lige kamp med et lille overtag til FCK hev alle tre point mod københavnerne for anden gang i sæsonen.

Randers starter mesterskabsspillet på femtepladsen med 32 point for 22 kampe, hvilket blot er tre point efter FCK på fjerdepladsen, som halter gevaldigt efter i guldkampen.

Her har københavnerne nu hele ti point op til førerholdet Brøndby, som spillede 1-1 mod AGF som står noteret for 38 point på tredjepladsen. På andenpladsen er FC Midtjylland med 43 point efter en 5-0-sejr over Vejle, mens FC Nordsjælland blev sidste hold i top-6, efter holdet vandt 2-1 over Sønderjyske.

Efter en lige start bed FCK fra sig i det 11. minut, da Jonas Winds skudforsøg prellede af på den ene stolpe.

Det startede en periode, hvor FCK skabte et lille overtag, men alligevel var det Randers, som efter 37 minutter bragte sig foran.

Her afsluttede norske Lasse Berg Johnsen et perfekt udført kontraangreb, da han sparkede hjemmeholdet på 1-0 med sin første superligascoring.

Under to minutter efter sørgede FCK-midtbanespilleren Lukas Lerager dog for, at pausestillingen blev 1-1, da han sendte bolden i mål fra tæt hold.

Randers var i en relativt komfortabel position i forhold til top-seks lidt efter pausen, da AaB i Aalborg var bagud med 0-2 mod OB.

Dermed var det FCK, der havde mest at spille for, og det viste sig også på banen, hvor gæsterne kombinerede, mens Randers lurede på omstillinger.

Med ti minutter igen var dog ikke en omstilling, men et flot angreb, som Randers’ Mathias Greve afsluttede, da han blev matchvinder med sit mål til 2-1.

AC Horsens-Lyngby 1-2

0-1 Emil Nielsen (strafe 38) 0-2 Mathias Hebo Rasmussen (45) 1-2 Muamer Brajanac (47)

Lyngby har så småt formået at skabe spænding i nedrykningskampen, som ellers længe har set ud til at være afgjort.

Søndag formindskede Lyngby nemlig hullet op til holdene over nedrykningsstregen med yderligere tre point, da AC Horsens blev besejret med 2-1 på Casa Arena Horsens.

Sejren kom i hus på baggrund af en stærk første halvleg fra Lyngbys side, hvor gæsterne gik til pause foran 2-0.

Lyngby har nu 20 point efter 22 kampe og kun fire point op til Vejle over nedrykningsstregen.

Bundproppen Horsens ligger derimod isoleret i bunden med 12 point.

Lyngby spillede fra kampens start ganske flydende angrebsspil med sikre afleveringer og kombinationer op gennem banen.

Efter 38 minutter bar Lyngby-presset frugt. Lyngby blev tildelt et straffespark, hvor angriberen Emil Nielsen sikkert udplacerede Matej Delac i Horsens-målet.

Allerede inden pausen fordoblede Lyngbys Mathias Hebo Rasmussen føringen, da midtbanemanden bankede bolden i mål til 2-0 uden for feltet.

Horsens var dog ikke nedkæmpet endnu, og det gulklædte mandskab leverede en regulær chokstart på anden halvleg.

Horsens-angriberen Muamer Brajanac var netop blevet sendt på banen, og der var ikke spillet mange sekunder, før han pandede reduceringen ind for Horsens.

Horsens var langt farligere i anden halvleg og burde også to gange have bragt ligevægt i regnskabet, særligt da Jacob Buus bragede et skud på overliggeren.

Horsens formåede dog ikke at skabe det udlignende mål, og derfor sluttede det 2-1.

AaB-OB 0-2

0-1 Aron Elis Thrandarson (14) 0-2 Issam Jebali (56)

AaB bliver ikke en del af top-6 og mesterskabsspillet. Det står klart, efter nordjyderne søndag aften hjemme på Aalborg Portland Park tabte med 0-2 til OB.

AaB fik ellers den hjælp, som klubben skulle bruge fra FC Nordsjælland, der besejrede Sønderjyske.

Nordjyderne kunne derfor selv afgøre sin top-6-skæbne, men kunne ikke selv gøre arbejdet færdigt. Det betyder, at AaB gør OB selskab i nedrykningspillet.

Omvendt fik OB’s sportschef, Michael Hemmingsen, med sejren en perfekt start som holdets midlertidige manager.

OB slutter grundspillet på en ottendeplads, mens AaB tager placeringen lige under fynboerne. Begge klubber har otte point ned til Lyngby på den forkerte side af nedrykningsstregen.

OB startede opgøret energisk, mens AaB omvendt alt for ofte smed bolden direkte over i fødderne på en af udeholdets spillere.

Efter 14 minutter fik fynboerne udbytte af den medbragte intensitet, da Aron Thrándarson med sit første sæsonmål i Superligaen bragte OB foran.

Med føringen overlod OB en stor del af initiativet til AaB, som gennem første halvleg kom mere på bolden. Men nordjyderne havde svært ved at finde løsningerne til at nedbryde OB-defensiven.

AaB kom meget mere tempofyldt ud efter pausen og fik kreeret flere store chancer.

Særligt AaB-angriberen Tom van Weert havde flere store muligheder til at bringe balance i regnskabet.

I stedet var det gæsterne, som på et veludført kontraløb kom foran med 2-0. Bolden endte til sidst for fødderne af Issam Jebali, som sparkede bolden ind via stolpen.

AaB forsøgte at jagte et resultat til det sidste, men fik aldrig for alvor truet den fynske defensiv.