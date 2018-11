Verdensmesteren slutter sæsonen med endnu en sejr Kevin Magnussen scorer et enkelt point i formel 1-grandprixet i Abu Dhabi.

Med sæsonens 11. grandprix-sejr satte verdensmester Lewis Hamilton et flot punktum for 2018 – året for briten vandt titlen i motorsportens formel 1-klasse for 5. gang i karrieren. Som så ofte før kørte Mercedes-piloten sit eget løb helt i front og med endnu en magtdemonstration satte han en streg under formatet. Det var Lewis Hamiltons 73. sejr i karrieren.

Med en total på 408 point slettede Hamilton også Sebastian Vettels rekord fra 2013, hvor tyskeren vandt VM-titlen med 397 point.

Netop Vettel (Ferrari) tog 2. pladsen i Abu Dhabi, mens Max Verstappen fuldendte podiet og sneg sig forbi Valtteri Bottas på 4. pladsen i den samlede VM-stilling.

Løbet fik en dramatisk start, da sikkerhedsbilen allerede på 1. omgang måtte i aktion. Nico Hülkenberg stødte sammen med Romain Grosjean i et sving, og tyskerens bil slog flere kolbøtter inden han endte på hovedet inde ved barrieren.

Det så voldsomt ud, men da banens sikkerhedsfolk fik vendt Renault-raceren om, kunne tyskeren selv kravle uskadt ud af bilen.

Kort efter var det Kimi Räikkönen, der i sit sidste løb for Ferrari måtte give op med en mekanisk fejl og nu kan se frem til sit sidste kapitel i formel 1 hos Sauber fra næste år.

Verdensmester Lewis Hamilton fik en perfekt start fra poleposition og førte løbet, indtil han tog et tidligt pitstop. Så var det først Valtteri Bottas (Mercedes) og siden Daniel Ricciardo (Red Bull), der tog teten, mens Hamilton lå lunt og ventede i slipstrømmen på konkurrenternes besøg i garagen.

Bottas kunne ikke præstere samme tempo som sin holdkammerat og mistede sin podieplads, da Max Verstappen med en fræk manøvre overhalede finnen.

Kevin Magnussen fik en dårlig start og røg flere pladser tilbage, inden han fik stabiliseret sit løb og kørte et langt første stint. Han tog sit pitstop sent fra 9. pladsen og kom ud igen som nr. 12.

Mod slutningen udgik først Esteban Ocon og siden Pierre Gasly, og det sendte Magnussen op på 10. plads og i pointene.

Den danske Haas-kørers løb var ellers i perioder ganske symptomatisk for anden halvdel af sæsonen, hvor han langt fra har kunnet leve op til de løfter, første halvdel gav.

Før sommerferien havde Kevin Magnussen teamkollega Romain Grosjean i sin hule hånd, men styrkeforholdet ændrede sig, da kørerne mødtes igen til grandprixet i Belgien sidst i august, og franskmanden ender med at vinde den prestigefulde interne kvalifikationsduel 11-10.

Magnussen har siden sommerpausen også oplevet en sløj periode rent pointmæssigt og kun scoret i tre løb ud af ni mulige. To 8. pladser og en 9. plads lyder udbyttet på, og helt tilfreds kan danskeren ikke være med den afslutning efter det begyndte så lovende med eksempelvis en 5. plads i Bahrain.

Trods den pauvre afslutning ender Magnussen dog foran Grosjean i VM-stillingen, og det er selvfølgelig nok så vigtigt. Med det ene point nåede Kevin Magnussen op på 56 i alt, og han overgik dermed sit hidtil bedste resultat på 55 point, som danskeren opnåede i debutsæsonen i 2014.

Mens Magnussen og Grosjean fortsætter parløbet hos Haas næste år, var løbet i Abu Dhabi afsked for en række kørere. Marcus Ericsson (Sauber), Esteban Ocon (Racing Point Force India), Sergej Sirotkin (Williams) og Stoffel Vandoorne (McLaren) har ikke fået forlænget deres kontrakter, og den tidligere dobbelte verdensmester Fernando Alonso stopper formel 1-karrieren.

Andre kørere skifter hold som Charles Leclerc fra Sauber til Ferrari, mens Kimi Räikkönen går den anden vej. Pierre Gasly forfremmes fra Toro Rosso til Redbull, Daniel Ricciardo skal til Renault og Carlos Sainz jr. prøver lykken hos McLaren efter tiden hos Renault.

