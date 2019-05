Hamilton vinder i Monaco, mens Magnussen slutter langt nede

Med karrierens 3. sejr i Monaco udbyggede den regerende verdensmester Lewis Hamilton sin føring i årets VM-serie i formel 1, og selv om der endnu resterer 15 grandprixer i sæsonen, er det sværtat se, hvem der kan vippe briten af pinden.

Sejren var Hamiltons 77. i karrieren, og han halede dermed yderligere ind på legendariske Michael Schumacmer, der som den mest vindende nogensinde står noteret for 91 grandprix-sejre.

Ferraris Sebastian Vettel blev nr.2, mens Valtteri Bottas sluttede på 3. pladsen.

Lewis Hamilton tog starten fra poleposition, mens Kevin Magnussen kom knap så skarpt fra start og mistede en placering til Renaults Daniel Ricciardo, der vandt i Monaco sidste år.

Den start blev dyr for danskeren. Han var tydeligvis hurtigere end australieren, men kunne ikke komme forbi på gadebanen, der er notorisk berygtet for sin mangel på overhalingsmuligheder.

Ferraris hjemmebanehelt Charles Leclerc startede nede som nr. 15 og skulle forsøge at køre sig op gennem feltet. Han aggressive kørsel kostede en punktering, og fordi han skulle køre hjem til pitten på et fladt dæk tabte han masser af gummirester på banen.

Derfor måtte sikkerhedsbilen i aktion, så alle resterne kunne blive fjernet fra banen. Flere af kørerne benyttede sig af muligheden til at gå i pit – herunder Kevin Magnussen. Desværre for danskeren fik han heller ikke i den forbindelse overhalet Ricciardo, så han hang fast langt nede i feltet uden mulighed for at avancere og drage nytte af sin fine kvalifikation.

I forbindelse med pitstoppene opstod der en dramatisk situation, da Max Verstappen (Red Bull) blev sendt ud lige foran Valtteri Bottas (Mercedes) på en måde, der ikke var helt efter reglerne.

Det kostede den unge hollænder en straf på fem sekunder, hvilket i sidste ende kostede ham to placeringer. Han sluttede som nr. 2, men blev rykket ned på 4. pladsen.

Med årets bedste kvalifikation, der blev yderligere forbedret til en 5. plads på grund af Pierre Gaslys straf, var der lagt op til et godt løb af Kevin Magnussen med masser af point til kontoen, men i stedet blev løbet et langt antiklimaks på grund af en fejlslagen taktik.

For da Magnussen tidligt gik i pit blev han ikke alene fanget bag den langsomme Daniel Ricciardo, men også bag den endnu langsommere McLaren-kører Lando Norris.

Det betød, at flere af øvrige kørere, der tog pitstop senere end danskeren, alligevel kom ud foran Magnussen, og da alle havde været inde en gang, lå Magnussen på en beskeden 12. plads.

Foran var det et tæt race mellem Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel og Valtteri Bottas. Selv om Hamilton over den sidste snes omgange beklagede sig over sine dæk, blev verdensmesteren på banen og holdt konkurrenterne bag sig.

Det blev til en lang on intens duel med Max Verstappen, og selv om hollænderen konstant lå lige i baghjulet på verdensmesteren, var det umuligt at komme forbi.