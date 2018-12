Dansk hardhitter: Hun skal gøre en forskel på få minutter Rollen som mor har givet Anne Cecilie la Cour mere selvtillid, hun ærgrer sig ikke over et brændt skud.

For Anne Cecilie la Cour sluttede EM-debuten for to år siden i Göteborgs Scandinavium særdeles dramatisk. Med tre mål havde hun holdt Danmark inde i bronzekampen mod Frankrig, men det endte med et dansk nederlag og et rødt kort til la Cour efter en tackling på halsen af en fransk spiller.