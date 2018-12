Hurtige danske fødder skal sænke Polen i EM-brag Danmark har respekt for Polen, men har historisk set et godt greb om modstanderen.

Sejren på 30-29 over Sverige i den dramatisk EM-åbning sent fredag aften kunne mærkes på den danske trup, der med lette tråd entrede Hall XXL i Nantes til træning inden dagens kamp mod Polen.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen glædede sig over, at hans hold havde spillet godt angrebsspil mod de svenske naboer og scoret 30 mål for første gang i lang tid.

»De mål og chancer, vi skaber, er rigtig gennemarbejdede og godt opspil, så på en bedre dag tror jeg, vi havde slået svenskerne større. Jeg er meget godt tilfreds med alt, hvad jeg så«, siger landstræneren.

Der har efterfølgende i Sverige og til dels Norge været en del polemik om en kontroversiel situation i kampens sidste sekund, da bolden ramte Anne Mette Hansen på foden, og Sverige fik straffekast, mens den danske back så rødt.

»Sådan er spillet, og jeg kender ikke en spiller, det er i hvert fald ikke en spiller, der kommer til at spille på mit hold, som ikke ville gøre det samme«, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Det røde kort får ingen konsekvenser i øvrigt for Anne Mette Hansen.

I dag står Polen på menuen – en modstander Danmark tabte til i Golden League for nylig.

»Polen er et fint hold, og de har også været i semifinalen i nogle slutrunder. Umiddelbart vil jeg gå ud fra, at det er et stærkt serbisk hold, vi kommer til at møde tirsdag, og at det også er en af årsagerne til, at Polen smelter lidt sammen til sidst (mod Serbien, red.). Jeg har stadig stor respekt for det polske hold«, siger den danske landstræner og tilføjer:

»Vi skal dække benhårdt op mod nogle store og tunge polske spillere. Så skal vi have god fart i angrebet, fordi det også forsvarsmæssigt er et tungt hold at arbejde med«.

I turneringssammenhæng har Danmark i nyere tid haft et godt tag på Polen. I 2011 vandt kvindelandsholdet to VM-kvalifikationskampe mod polakkerne, og i 2013 blev det 30-26 i Beograd, da danskerne vandt kampen om bronzemedaljer ved VM. Senest blev det en klar 28-19-sejr i mellemrunden ved EM i Ungarn i 2014.