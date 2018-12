Dansk skuffelse: »De er virkelig gode. Sikke et tryk de kommer med. Fantastiske håndboldspillere« De danske spillere måtte erkende, at overmagten var for stor.

Skuffelse er en mild beskrivelse af de danske spilleres sindstilstand efter den håndboldlektion, de modtog af de franske verdensmestre i Nantes i aftes. Men skuffelsen var blandet op med realisme og en anerkendelse af de meget velspillende EM-værter, der kom med et kæmpetryk og væltede alle danske forhåbninger.