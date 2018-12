Demonstrationer i Frankrig griber ind i EM To kampe er udsat et døgn. Det betyder at to lande skal spille to dage i træk.

De politiske protester og demonstrationer mod præsident Emmanuel Macrons planlagte afgiftsforhøjelser på benzin og el griber nu også ind i afviklingen af EM-slutrunden i Frankrig. Demonstrationerne har hidtil været centreret omkring Paris, men De Gule Veste, der står bag protesterne, rykker nu ud i landet og blandt andet til Nantes, hvor Danmarks kampe i mellemrunden spilles.

Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, skriver i en pressemeddelelse, at der ventes demonstrationer lørdag omkring Hall XXL, hvor EM-kampene i Nantes spilles, og lørdagens program er derfor af sikkerhedsmæssige grunde udsat til søndag.

Sverige-Frankrig og Serbien-Rusland skulle være spillet klokken 15 og 18, men de to opgør er altså nu udsat til søndag med de samme starttidspunkter.

Danmark skal først spille mandag, og EHF har foreløbig kun meldt ud om lørdagens program, og det må derfor antages, at kampene i næste uge gennemføres som planlagt.

Flytningen af lørdagens program får dog den konsekvens, at Serbien og Rusland skal spille to kampe på to dage, da de to hold også skal i ilden mandag. Mest interessant set fra et dansk synspunkt er det selvfølgelig, at russerne dermed får et hårdt program, da det er Danmarks modstander mandag i den anden kamp i mellemrunden.

Serbien og Rusland skal på banen igen onsdag til den sidste runde i mellemspillet, og de to hold kommer dermed til at spille tre kampe på blot fire dage, mens Danmark altså skal spille samme antal kampe på syv dage.

»Jeg vil da hellere have at tingene foregår fair end at de skal have en undskyldning, hvis vi slår dem«, siger den danske landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Det er ikke kun håndbold-EM, der bliver berørt af demonstrationerne. Også kampene i landets bedste fodboldrække, Ligue 1, har måttet ty til udsættelser. Fem kampe er udskudt, og det gælder blandt andet topkampen mellem Paris Saint-Germain og Montpellier.