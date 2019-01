Klappepølsen er også på overarbejde syd for grænsen: Nu vil tyskerne gå hele vejen

Tyskerne hævder – i lighed med danskerne – at det var dem, der opfandt håndboldspillet for lidt over 100 år siden, og dømt ud fra den igangværende VM-turnering, hvor de to stormagter er succesfulde fællesværter, er vejen da også åben for en dansk-tysk VM-finale om guld og historisk ret til spillet på søndag i Herning.

Ganske som det danske landshold har det tyske begejstret et talstærkt publikum på hjemmebane i Berlin og Köln. Hjemme i de tyske stuer følger nationen også intenst med. Senest var der over 9 millioner tv-seere til mødet med spanierne onsdag. Klappepølserne er på gedigent overarbejde. Helt forståeligt, for det er fremragende underholdning og godt tv, når ens helte er under pres, men alligevel vinder.

Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix Det tyske landshold trak 58.000 tilskuere i hallen i Köln til de tre kampe i mellemrunden.

Med 6 sejre samt uafgjort mod Frankrig og Rusland i det indledende gruppespil og flere tætte, nervepirrende kampe, er Tyskland kommet ubesejret frem til fredagens semifinalemøde med Norge.

Dagen efter 31-30-sejren i endnu VM-krimi i mellemrunden mod Spanien stjæler de tyske håndboldhelte på ny overskrifterne i de tyske medier. Hos en af Tyskland bedst besøgte hjemmesider, Sportschau, omhandler hele topfladen anfører Uwe Gensheimer og co’s triumf mod spanierne og den videre færd i turneringen, mens Tyskland største avis, Bild, rapporterede direkte til sine læsere under overskriften ’Abflug zum Halbfinal-Hammer’, da de tyske spillere skulle rejse med fly fra Köln til Hamburg.

»Vi havde det mål, at vi vil rejse til semifinalerne i Hamburg med en god følelse og samtidigt give tilhængerne en god, attraktiv og tempofyldt kamp«, forklarede landstræner Christian Prokop til ARD efter den knebne sejr over spanierne, der sikrede tyskerne førstepladsen i gruppen foran Frankrig.

Tyskerne, der i mellemrunden mistede den stærke playmaker Martin Strobel (knæskade), ved, at de formentlig er nødt til at hæve barren endnu et stykke, for at kunne sætte en kæp i hjulet for de norske finaledrømme fredag kl. 20.30 i Hamburg.

Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix Træner Christian Prokop er en eftertragtet herre hos autografjægerne.

»Norge er et hold, der konstant spiller på topniveau, men vores hold har endnu et gear i sig. Foreløbigt har vi i ingen af vores kampe haft dårlige perioder, så der er bestemt mulighed for at hæve niveauet«, vurderer den tyske team-manager Oliver Roggisch, der for 12 år siden som stregspiller var en nøglefigur, da Tyskland vandt VM på hjemmebane.

Dengang blev det i øvrigt til en dansk semifinalenedtur i Hamburg mod Polen, inden Frankrig blev slået i bronzekampen og de danske mænds første VM-medalje i 40 år kom i hus.