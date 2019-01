Kulturministeren i opråb til DHF: Når man arrangerer store sportsbegivenheder, skal man udvise fairplay ligesom spillerne på banen

Efter at DHF truede med at flytte VM fra København for at sikre sig tilskud for millioner, kommer kulturministeren med en opsang.

Da Danmark og Tyskland vandt retten til at arrangere det igangværende VM i håndbold for godt fem år siden, var det en klar del af landenes bud, at København skulle være en af værtsbyerne.

Det fremgår af nyhedsartiklerne fra dengang, danske såvel som internationale. Og det fremgår af referatet fra det møde i oktober 2013, da bestyrelsen i Det Internationale Håndbold Forbund (IHF) pegede på de to nabolande som arrangører.

»Ud over København vil den anden danske arena være Herning«, lød det for eksempel fra det tyske nyhedsagentur DPA, ligesom Ørestad annoncerede det på sin hjemmeside.

Alligevel lagde Dansk Håndbold Forbund (DHF) massivt pres på Københavns Kommune og Region Hovedstaden i de efterfølgende år for at få instanserne til at skyde mange offentlige kroner i mesterskabet. Via aktindsigter har Politiken tidligere afsløret, hvordan arrangørerne sagde, at de var klar til at finde en alternativ værtsby, hvis ikke de modtog den ønskede millionstøtte. Selv om VM i forvejen stod til et stort millionoverskud.

Men nu reagerer kulturminister Mette Bock (LA) på den metode, som DHF anvendte for at sikre sig flest mulige offentlige kroner ved at spille kommuner og regioner ud mod hinanden.

»Vi skal tænke os rigtig godt om, når vi i kommuner, stat og regioner bruger offentlige midler. Det gælder også investeringer i store kultur- og sportsbegivenheder. Når man står for at arrangere de store sportsbegivenheder i Danmark, så har man naturligvis et stort ansvar for at agere økonomisk ansvarligt og udvise fairplay hele vejen igennem – akkurat ligesom vi forventer af spillerne på banen«, lyder det fra Mette Bock i en mail til Politiken.

»Vores samfund bygger på åbenhed og tillid. Derfor er det vigtigt, at alle er opmærksomme på både lovens bogstav og lovens ånd«, skriver kulturministeren.

Netop lovens ånd har flere momseksperter kritiseret DHF for at være på kant med, fordi forbundet har oprettet foreninger, der formelt set har arrangeret og drevet de danske mesterskaber i 2014, 2015 og i år – alene for at kunne blive momsfritaget og maksimere profitten, som så til gengæld skal gå til almennyttige formål, altså breddeidrætten.

En almindelig businesscase

I sagen om at spille kommuner og regioner ud mod hinanden er der imidlertid noget andet på spil. I Region Hovedstaden følte embedsmændene, at DHF indirekte truede med at rykke VM-kampene fra Royal Arena i København til en anden hal, hvis ikke forbundet modtog den ønskede støtte. Det var oprindelig 6,5 millioner kroner fra kommuner og 5 fra regionen.

Mads Monrad Hansen, enhedschef i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling, oplevede, at DHF brugte VM til at presse sig til offentlige midler.

»Det blev sagt så klart mellem linjerne, at jeg ikke var i tvivl om, at det var det, det handlede om. At VM ikke ville havne i Royal Arena, hvis der ikke fulgte en støtte med«, har Mads Monrad Hansen sagt i Politiken.

Som en af de øverste embedsmænd udtrykte han også den bekymring over for politikerne. I sidste ende valgte Region Hovedstaden at lade være med at støtte slutrunden, da den i forvejen havde en solid økonomi – til gengæld øgede Københavns Kommune sin støtte til 8,5 millioner kroner. I et notat til regionsrådet ytrede administrationen sin bekymring over presset fra DHF:

»Endelig bør regioner og kommuner principielt ikke komme ud i situationer, hvor de indbyrdes i Danmark skal konkurrere om at tiltrække store events ved at betale arrangører store summer penge for, at eventen afholdes i den enkelte region/kommune. Det er uhensigtsmæssig brug af offentlige midler«.

Og det er altså den fremgangsmåde, kulturministeren nu reagerer på. Tidligere har DHF selv forklaret, at det var helt naturligt at få kommuner og regioner til at spæde til, selv om VM i sig selv styrede mod et stort overskud: