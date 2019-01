Danmark møder Norge i VM-finalen

VM-finalen søndag i Herning bliver en gentagelse af kampen i sidste uge i den indledende gruppe C mellem Danmark og Norge. Nordmændene knækkede nemlig hjemmeholdet Tyskland og vandt 31-25.

Dermed er Norge for andet VM i træk i finalen og igen er det mod et hjemmehold. For to år siden vandt nordmændene sølv efter et nederlag på 33-26 til Frankrig i Paris.

12.000 forventningsfulde tilskuere i Hamborgs Barclaycard Arena med forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier i spidsen havde ellers sat næsen op efter en tysk sejr og dermed en finalekamp mod Danmark.

Men som gennem det meste af turneringen spillede Norge igen med stort overskud og lod sig ikke gå på af den enorme kulisse, der primært var imod dem.

Tyskerne havde problemer i angrebet og havde svært ved at komme gennem det norske forsvar, og de tidspunkter, hvor der var mulighed for at komme tæt på nordmændene, kiksede de.

Danmark og Norge var i samme indledende gruppe, og holdenes indbyrdes kamp vandt Danmark 30-26 efter at det danske hold midt i 2. halvleg havde ført med 9 mål.

Hverken Danmark eller Norge har nogensinde vundet verdensmesterskabet.

Før finalen spiller Tyskland og Frankrig om bronze.