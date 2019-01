Danmark i VM-finalen efter en sjælden storsejr over Frankrig

En 38-30-sejr over mestrene og så hjem til Danmark igen.

Mon ikke en og anden tilskuer i Hamburgs Barclaycard Arena eller hjemme foran tv-skærmen på et tidspunkt af VM-semifinalen mellem Danmark og Frankrig kneb sig selv i armen og tænkte, kan det virkelig passe. Men jo, den var god nok. Danmark tørrede gulv med de regerende verdensmestre, de spillede dem langt ned under gulvbrædderne i den tyske hal for øjnene af 12.000 begejstrede tilskuere og tordnede i VM-finalen med en sejr på 38-30.

Og vi gentager: 38-30. Det var en enestående præstation af det danske hold, der leverede det ekstraordinære og en præstation, der vil blive stående i mange år fremover. For ikke alene besejrede de verdens førende håndboldnation gennem de seneste 20 år, de overmatchede dem i alle spillets facetter, og alle spekulationer om, hvem der er verdens bedste håndboldspiller bør forstumme.

For efter sin opvisning i semifinalen er der ingen tvivl om, at navnet er Mikkel Hansen.

Men det var en holdpræstation, der sendte danskerne i VM-finalen på søndag og en taktisk triumf af dimensioner, hvor alt, hvad Danmark havde forberedt sig på, lykkedes.

Franske skuffelser

Fra fransk side var der stillet store forventninger til Dika Mem, som landstræner Nikolaj Jacobsen på forhånd også havde berømmet. Den ene af hele seks venstrehåndede spillere i den franske trup var dog i starten en mild skuffelse, for han kunne ikke rigtig få tingene til at hænge sammen mod det kontante danske forsvar.

Så mens Frankrig famlede lidt efter deres spil, fik Danmark en regulær drømmestart på kampen mod de regerende verdensmestre.

Især angrebsspillet var om ikke af en anden verden så dog på et meget højt niveau, og selv om franskmændene i hvert fald i starten gik højt på blandt andre Mikkel Hansen, så fandt de danske spillere alle hullerne.

Og nu Mikkel Hansen er nævnt én gang, så er det på sin plads at dvæle lidt ved hans første 30 minutter, for han var om nogen hjernen på det danske hold, der kørte modstanderen godt rundtosset.

Mikkels magi gav pote

Han startede ganske vist med at brænde sit første skud, men så scorede han og var med yderligere 4 assist manden bag de første 5 danske mål. Og det var sådan set kun en smagsprøve på PSG-stjernens præstation i 1. halvleg.

Han var havde en hånd med i det meste, og allerede efter 10-12 minutters spil begyndte danskerne at tage afstand fra Frankrig. Vigtigt var det blandt andet, at Danmark fik 3-4 billige mål, heraf 2 fra målmand Niklas Landins hold, men også både Henrik Toft og Anders Zachariassen scorede i et tomt fransk mål.

Den danske føring på 3 mål holdt til godt halvvejs i 1. halvleg, men så begyndte der at ske noget, og 2 hurtige mål sendte Danmark foran med 6 scoringer ved 16-10. Didier Dinart tog en fransk timeout, men det havde ikke den ønskede virkning, for trods 2 franske mål virkede danskerne meget ovenpå.

Mod slutningen af halvlegen gik det helt galt for det franske forsvar, der i de sidste knap 5 minutter måtte indkassere yderligere 4 danske mål.

Den danske pauseføring på 21-15 kom i hus, uden at målvogter Niklas Landin ramte sit topniveau. Han havde et par redninger i kampens indledning, men derefter intet, og mod slutningen blev anføreren erstattet af Jannick Green.

Næsten uvirkelig forestilling

Efter pausen begyndte begivenhederne i hansestaden at blive nærmest uvirkelige, for Danmark fortsatte ikke blot med at spille godt, de spillede blændende og skilte periodevis de franske verdensmestre ad.

Danmark scorede stort set på hvert eneste angreb, og eksempelvis Morten Olsen spillede det bedste siden den olympiske finale mod netop Frankrig i Rio de Janeiro i 2016.