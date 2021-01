Denne mand er tilfreds: »At vinde med 14 mål er mere, end jeg havde forventet og håbet på«

Landstræner Nikolaj Jacobsen fik mere ud af Danmarks åbningskamp mod Bahrain ved VM i herrehåndbold, end han på forhånd havde forventet og håbet på.

En sejr havde han selvfølgelig kalkuleret med, men ikke ligefrem så stor som 34-20.

Oveni kan han glæde sig over, at den 21-årige VM-debutant Mathias Gidsel blev kåret til kampens bedste spiller efter ti scoringer og to oplæg undervejs.

»At blive kåret til kampens spiller i sin første kamp ved et VM nogensinde på seniorniveau er vel en entré, som både Mathias og jeg og resten af holdet godt kan være meget tilfredse med«, siger Nikolaj Jacobsen til DR.

Undervejs så han godt dansk spil i begge ender og både godt fokus og fin tænding trods den coronahærgede optakt til kampen.

»Det er stadig ting, vi kan arbejde med, men Bahrain har tidligere voldt Danmark problemer, så at vinde med 14 mål er mere, end jeg havde forventet og håbet på«.

»Jeg er selvfølgelig rigtig glad for vores indsats som hold«, siger landstræneren.

Han havde givet den 21-årige GOG-back Mathias Gidsel en plads i startopstillingen, og det gav pote.

Hans hurtige fødder og evige udfordringer slog fuldstændig Bahrains forsøg på offensivt forsvar i stykker.

Også Gidsel selv stod lettere overrasket tilbage, for han havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig en sådan debut.

»Haha, nej det havde jeg ikke. Hold da op en debut – også fordi jeg spillede på et hold med så fantastiske holdkammerater«.

»Jeg var klar, for jeg vil jo gerne vise, jeg er berettiget til at være her, og jeg kæmper jo også for spilletid og ville gerne gøre det, så godt jeg kunne«, siger Mathias Gidsel til DR.

Danmarks næste kamp ved VM er mod DR Congo på søndag.

ritzau