12 mål: Mikkel Hansen tager revanche og sender Danmark i VM-finalen

Danmark er klar til at forsvare verdensmesterskabet fra 2019 efter en sejr på 35-33 over de dobbelte europamestre fra Spanien, men hold da op, hvor det kneb til sidst, og først da Lasse Svan to sekunder før afslutningen sendte bolden i nettet, var sejren hjemme.

Det var en taktisk helt eminent præstation af det danske hold, der med en strålende spillende Mikkel Hansen i spidsen tog teten fra kampens start og ikke på noget tidspunkt lod føringen gå af hænde.

12 mål kom der fra Mikkel Hansens hånd, og han var den store iscenesætter af mange danske angreb, men unge Mathias Gidsel og Morten Olsen, der udgjorde den danske bagkæde gennem hele opgøret, kan med rette gå med hovedet højt hævet gennem Kairo efter en superpræstation.

Hele 35 mål mod et af verdens normalt bedst organiserede forsvar fortæller historien om et fremragende dansk angrebsspil, og det var først mod slutningen, da der måske gik lidt gummiarm i den, at der blev brændt et par store muligheder.

På stregen leverede Magnus Saugstrup også en stor præstation både i forsvaret og angrebet. Aalborg-spilleren lavede seks mål på lige så mange forsøg, og det var en sikkerhed, der smittede af hele vejen ned gennem holdet.

Mod slutningen meldte Niklas Landin sig også ind i kampen på det helt rigtige tidspunkt og tog blandt andet en afslutning fra en helt fri stregspiller på et kritisk tidspunkt.

På søndag venter Sverige i en ren intern Skandinavisk duel om VM-guldet. Dermed bliver VM-finalen for anden gang i træk mellem to skandinaviske hold.

Danmark startede lidt overraskende kampen med Morten Olsen som playmaker og i angrebsvarianten 7 mod 6.

Den taktik gav øjeblikkeligt bonus for det dansk hold, der spillede med fart og opfindsomhed mod de spanske forsvarsspecialister.

Dermed tog verdensmestrene initiativet, hvilket ret hurtigt kunne aflæses på måltavlen.

Gennem hele 1. halvleg kom Danmark nemlig stort set i hvert eneste angreb frem til en kvalificeret afslutning, og Mikkel Hansen var tilbage på sit meget høje niveau.

Han tøvede ikke på nogle tidspunkter som i kvartfinalen mod Egypten, og han satte sine assist og skud ind lige der, hvor det gjorde allermest ondt på spanierne.

I de første 30 minutter scorede PSG-stjernen seks gange, og han leverede et lignende antal assist til holdkammeraterne, der var meget sikre i afslutningerne.

Danmark fik godt midtvejs taget afstand på 5 mål til Spanien, og det kunne være blevet 6, hvis ikke Lasse Andersson havde lavet en af de meget få sjældne tekniske fejl.

Med to mål på 15 sekunder fik europamestrene lidt ro på igen, og resten af halvleg udviklede sig til et mål-kapløb mellem de to hold. Redninger fra målmændene var der nemlig stort set ingen af, og derfor var det et spørgsmål om, hvilket hold, der var bedst til at udnytte mulighederne.

Danmark overlevede en periode på 5 minutter uden scoringer nogenlunde og bevarede føringen på to mål. Dermed var presset hele tiden på Spanien som jagtede Danmark, og som 1. halvleg udviklede sig var det tydeligt, at det hold, hvis målmand kom først i gang, formentlig ville vinde kampen.

Danmark åbnede 2. halvleg med to mål og holdt fast i føringen på 4 mål i omkring 10 minutter inden Spanien fik en livline, da Henrik Møllgaard fik sin tredje udvisning, hvilket var ensbetydende mødt kort og diskvalifikation.

En stor svækkelse af den danske defensiv, og spanierne vejrede morgenluft. Indtil 8 minutter før slutsignalet lå den danske føring og svingede mellem 1 og 2 mål, og det antydede en ny gyserafslutning.

Da Lasse Svan 6 minutter fra slutsignalet gjorde det til 33-29 lignede det en afgørelse, men et par danske fejl sendte Spanien tilbage i kampen og med under et minut igen var stillingen 34-33 i dansk favør.

I den anden semifinale var Sverige på toppen i kampen mod Frankrig og spillede sig for første gang siden 2001 i VM-finalen med en sejr på 32-26.