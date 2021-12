Godt 10 minutter før slutsignalet lød for VM-kampen mellem Danmark og Congo i Palau d’Esports i spanske Granollers, blev der skrevet et lille stykke håndboldhistorie, da Michala Møller løb på banen som den nyeste i en lang række af landsholdsspillere.

Dermed kulminerede et særdeles hektisk døgn for Team Esbjerg-spilleren, efter at hun i huj og hast havde fået pakket en taske og var rejst til Barcelona hidkaldt af landstræner Jesper Jensen som erstatning for den skadede Mia Rej.