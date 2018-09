Portræt: Hun er højlydt, hun er ubekymret, og hun er i topform 20-årige Aryna Sabalenka fra Minsk i Hviderusland har leveret en stor sommer på banen, og hun kan nå at drille de store ved US Open, hvor anden uge skal sættes i gang.

Søndag formiddag, et kvarter før portene blev åbnet for tilskuere til US Open, stillede den tidligere amerikanske tennisstjerne Jim Courier sig op på en lille mobil scene og underholdt de fremmødte i ventetiden.