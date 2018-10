Nadal støtter ofre for oversvømmelse på Mallorca Det spanske tennisikon har været i gang med skovlen, og han har åbnet sit tennisakademi på Mallorca for ofrene i en naturkatastrofe, der har kostet mindst ti personer livet.

I øjeblikket holder den spanske tennisstjerne Rafael Nadal pause fra turneringer på grund af en knæskade, men i denne uge har han alligevel været på arbejde, en slags nødhjælp, for nedbør i vilde mængder har skabt en katastrofe på hans fødeø, Mallorca.

Ti mennesker er omkommet efter meget pludselige oversvømmelser, og byen Sant Llorenc des Cardassar, der ligger tæt ved Nadals hjemby, Manacor, er et af de særligt hårdt ramte områder.



Her er over 200 mennesker blevet evakueret, og cirka 50 af dem er blevet installeret på Rafael Nadals tennisakademi ved Manacor. Onsdag var Nadal på arbejde med skovl i tre timer for at hjælpe tyve andre mallorcanere ved Sant Llorenc med at flytte mudder i et værksted, hvor vandstanden, da oversvømmelsen var værst, havde nået to meter.

»Det er en meget svær tid for Mallorca«, skriver Rafael Nadal på Twitter. »Jeg sender min dybeste medfølelse til ofrenes familier, og vi tilbyder naturligvis de indkvarteringsmuligheder, vi har på vores sportscenter og akademiet, til dem, der har måttet forlade deres hjem og har behov for et sted at være«.

Den spanske premierminister, Pedro Sánchez, besøgte onsdag øen og erklærede den for katastrofezone, hvilket betyder, at området kan blive tilført ekstra ressourcer. Man ved, at mindst ti mennesker har mistet livet, men det tal kan stige, da der er en del personer, som stadig meldes savnet.

Torsdag blev der på Nadals tennisakademi holdt et minuts stilhed blandt personalet, Nadal, spillerne og Nadals træner, Carlos Moya, samt Nadals onkel, Toni Nadal.

September og oktober er de mest regnfulde på Mallorca, men selv om beredskabet var advaret, blev især tirsdag en oplevelse, som meget få på øen vil glemme. Et vildt uvejr trak et spor af ødelæggelse efter sig, og ved Sant Llorenc blev næsten alt ødelagt.

For det første er et massivt oprydnings- og genopbygningsarbejde sat i gang, men der skal også indledes en større undersøgelse af, hvordan det egentlig kunne gå så galt.

Der har ikke manglet medfølelse og opbakning fra Nadals kolleger på ATP Touren, som i øjeblikket afvikler et sportsligt topmøde ved Shanghai Masters.

Nadals store karriererival Roger Federer: »Jeg er meget ked af nyhederne om katastrofen, og jeg ved, hvor vigtig Mallorca er for Rafa. Jeg har været i kontakt med ham og tilbudt min hjælp, og jeg har set Rafa i gang med at hjælpe de forskellige hårdt berørte landsbyer i området. Det er inspirerende at se hans indsats«, siger Roger Federer i en video på nettet.

Også den anden store rival fra tennisbanen, serbiske Novak Djokovic, har lagt sin støtte og sympati ud på Twitter.

»Du ved, du kan regne med os, Rafa. Vores tanker går til alle på Mallorca. Vi håber, du finder styrke til at komme igennem den svære tid, og jeg håber snart at kunne komme og besøge Mallorca igen. Jeg kan knap forestille mig, hvor svært det må være f0r alle på øen, og især for dem, der bor i de værst ramte områder. Men jeg sender et kram til Rafa og siger: Godt gået, min ven, godt, at du hjælper til«.

Vejrudsigten er umiddelbart igen mere almindelig for Mallorca, hvor temperaturen fredag var omkring 25 grader og tørvejr, men der kan igen komme regn i næste uges weekend, dog vides det endnu ikke i hvilket omfang.

Rafael Nadal har holdt pause, siden han på grund af endnu en knæskade måtte opgive at færdigspille sin semifinale ved US Open mod Juan Martín del Potro, men arrangørerne af Paris Masters regner med, at den spanske nr. 1 på verdensranglisten gør comeback i den franske hovedstad, hvor der spilles 29. oktober-4. november.

Tankerne hos den 32-årige Rafael Nadal Parera vil imidlertid nok stadig kredse om Manacor på Mallorca, hvor han er født, og hvor han altid har boet.