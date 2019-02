Tak til Danmark: Leschly-familien lægger formue til støtte for danske tennistalenter

FAKTA Fondsbestyrelsen Leschly Tennis Foundation, bestyrelsen: Jan Leschly (formand), Mark Leschly (næstformand, præsident), Tom Christensen, Michael Gaarmann (sekretær), Pernille Gjøls Andersen, Anders W. Eriknauer, Morten Lyngbæk (programchef), Martin Pedersen (rådgiver) Goodwill-ambassadør: Frederik Løchte Nielsen

Dansk tennis lider af lommesmerter, og selv om et nyt initiativ ikke kan lukke alle huller, så er optimismen stor. Startskuddet på det langvarige projekt hedder Leschly Tennis Foundation.

Det er familien Leschly med far Jan og sønnen Mark i spidsen, der nu for alvor engagerer sig i at løfte dansk tennis, og de inviterer til samarbejde hele vejen rundt. Den ny tennisfond polstres med 20 millioner kroner, og det er meningen, at der årligt ydes 1-2 millioner kroner i støtte til danske talenter.

»Jeg har lært så meget ved at spille tennis og haft så mange store oplevelser, at jeg ønsker at give noget tilbage til dansk tennis. Det skal være nu, hvor vi har gode spillere, men hvor der samtidig mangler økonomisk støtte, og ud over at hjælpe danske talenter på vej, så vil vi meget gerne være med til at skabe hele mennesker«, siger Jan Leschly.

For nylig var en amerikansk træner for eksempel rejst til Vejle for at tjekke, om et dansk talent eventuelt skulle have et tilbud om scholarship i USA Mark Leschly

De første fire spillere, der samlet modtager støtte for en halv million kroner – den såkaldte klasse 2019 – er 16-årige Clara Tauson, som for nylig vandt juniortitlen ved grand slam-turneringen Australian Open, 15-årige Holger Rune, som i øjeblikket slider i varmen på grusbaner i Brasilien, 24-årige Mikael Torpegaard, der er nr. 262 på ATP-ranglisten og 15-årige Elmer Møller med en ITF-rangering som nr. 92. Men der kan eventuelt tilføjes tre-fire navne til klassen senere på året.

Den nye tennisfonds formand, 78-årige Jan Leschly, har en fortid med 51 danske mesterskaber og et job som chef for et af verdens største medicinalvirksomheder, men han rører faktisk slet ikke sin tennisketsjer – altså lige nu.

»Jeg har problemer med mit knæ, men jeg får et nyt i slutningen af denne måned, og så skal jeg i gang igen«, som han fortæller.

Foto: Jens Dresling Mark og Jan Leschly håber og tror på, at de kan få et godt og bredt samarbejde med alle tennisinteresserede i Danmark for at løfte niveauet. Og de håber, at der i løbet af fem år kan skabes nye danske spillere i toppen af international seniortennis.

Man kan tale om tennis for livet, når det drejer sig om Leschly-familien, som flyttede til USA for 40 år siden. Sønnen Mark er dybt engageret i sporten som f.eks. chef for virksomheden Universal Tennis, der bl.a. står for rangeringsteknologien Universal Tennis Ranking (UTR). Det system bliver centralt i det nye danske projekt.

Rangering af spillerne afgørende

»Vi skal kunne identificere talent via vores ratingsystem, og de spillere, vi kommer til at støtte, bliver udvalgt efter en UTR-score og personlige egenskaber«, forklarer Mark Leschly.

UTR rangerer på verdensplan alle tennisspillere på en 16-punkt-skala. Redskabet benyttes til at finde talent, og alle udvalgte spillere i den nye tennisfond evalueres på baggrund af deres UTR-score sammenlignet med topspillere i Skandinavien, Europa og USA. I Danmark er 2.137 spillere fra børn til seniorer registreret i UTR.

»Dette ratingsystem gør, at resultater bliver registreret, uden der tages hensyn til økonomi, bopæl og netværk. Man vil kunne sidde i USA og så få øje på et talent i Danmark alene ved at tjekke UTR. Systemet er helt afgørende for vores projekt. For nylig var en amerikansk træner for eksempel rejst til Vejle for at tjekke, om et dansk talent eventuelt skulle have et tilbud om scholarship i USA. En række danske spillere vil måske kunne kombinere tennis og uddannelse ved at rejse til for eksempel til USA, hvor der i forvejen er 35 danske tennisspillere i gang på college«, siger Mark Leschly.