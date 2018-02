Bremser svigter: En kvart million Harley-Davidson tilbagekaldes Harley-Davidson i USA siger, at der er fare for svigtende bremser på motorcykler. Bremsevæske skal skiftes.

Motorcykelfabrikken Harley-Davidson tilbagekalder 250.000 motorcykler, hvor der er risiko for akut bremsesvigt, rapporterer CNN.

Problemet kan løses ved at få skiftet bremsevæske, oplyser den amerikanske fabrik. Det kan ske uden udgift for ejerne.

Det ser ud som om, at problemet i nogen tilfælde skyldes, at ejerne glemmer at skifte bremsevæsken hvert andet år, som Harley-Davidson anbefaler.

Men man er nødt til at tilbagekalde de mange motorcykler, fordi der er fare for 'et pludseligt og fuldstændigt tab af bremser, og uden varsel'.

»Det er en bekymring«, hedder det.

Der er kommet 43 klager til Harley-Davidson om bremseproblemer. Der er meldt om tre ulykker med to tilskadekomne.

Der produceres hvert år cirka en kvart million motorcykler på Harley-Davidsons fabrikker.

ritzau