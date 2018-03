Rusland afkræves en god forklaring: Sådan kan briter straffe Rusland for giftgas-attentatet En lang række straffe-sanktioner er på tegnebrættet, hvis det er éntydigt, at Rusland står bag brugen af nervegas til drabsforsøget på en ex-spion.

Rusland har fået en frist til midnat mellem tirsdag og onsdag.

Den russiske ambassadør til London har allerede været indkaldt til et møde hos den britiske udenrigsminister, Boris Johnson. Han krævede en forklaring på, hvordan og hvorfor en russisk nervegift, »Novichock«, søndag den 4. marts blev anvendt til at forsøge at dræbe en udvekslet russisk agent i den lille by Salisbury i det sydlige England.

Hvis Rusland ikke giver et tilfredsstillende svar, vil premierminister Theresa May præsentere en liste af britiske sanktioner i den dramatiske konflikt mellem Storbritannien og Moskva.

Rusland har kaldt den britiske bestyrtelse over mordforsøget, som stadig kan lykkes, da Sergej Skripnal og hans datter Yulia stadig er i koma, et »cirkus«.

Men »hvis der ikke er et troværdigt svar, vil vi konkludere, at det er en ulovlig anvendelse af vold af den russiske stat«, sagde May mandag.

Nervegiften er produceret til militært brug under den kolde krig. Det er ifølge Reuters 10 gange så dødeligt som f.eks. Sarin -- som den syriske regering ifølge FN har anvendt imod civile.

Politisk skifte

Det er ikke en gang en måned siden, at det britiske udenrigsministerium vurderede, at Rusland i tiltagende grad opfattede sig selv i opposition til Vesten. I et memorandum til et udvalg i parlamentet skrev ministeriet ifølge The Guardian, at man »ønskede at begrænse risikoen, tale om forskellene og … forholde sig konstruktivt til Rusland af hensyn til sikkerhed og stabilitet«.

Det var dengang. Nu er den britiske regering modsat ved at udpege en passende straf for det russiske drabsforsøg i Sydengland.

Det britiske svar vil afgøres af, hvor entydigt nervegas-attentatet kan knyttes til russiske sikkerhedstjenester og Putin-regeringens agenter.

Sanktioner skal ramme Rusland kontant

Men hvis det er entydigt, at Rusland står bag drabsforsøget, vil udvisning af russiske diplomater være uomgængeligt, mener Financial Times, som også taler om, at det bør ramme Rusland så økonomisk kontant, at Putin vil »gøre det klart for sit sikkerheds-apparat, at han ikke vil tolerere 'freelance'-drab i udlandet«.

Avisen mener, at den britiske reaktion i nogle tilfælde kan omfatte beslaglæggelse af russiske erhvervsfolks og Kreml-embedsmænds værdier i Storbritannien.

The Guardian peger på, at en udvisning af Ruslands ambassadør vil være et dramatisk skridt, som i sig selv vil føre til russisk udvisning af den britiske ambassadør fra Moskva. Det kan svække den efterfølgende nødvendige dialog mellem de to lande.

Fra mordmistænkt til parlamentsmedlem

En udvisning af »mindre« diplomater, som det skete efter Ruslands polonium-mord på afhopperen Alexander Litvinenko i 2006, vil på den anden side ikke blive betragtet som et markant svar på det aktuelle drabsforsøg og næppe gøre stort indtryk i Moskva. Den hovedmistænkte i mordet på Litvinenko er i dag medlem af det russiske parlament.

Ifølge flere medier drøftes det at inddrage den russiske tv-station RT’s licens i Storbritannien. Samtidig taler medier om tilskyndelse til,at britiske kendisser – inklusive politikere og sportsfolk – opgiver aftaler om at optræde i russiske medier.

Britiske medier taler også om økonomiske sanktioner mod russiske rigmænd, som har slået sig ned i London, nogle af dem uden en god forklaring på deres rigdommes oprindelse. Britisk lov giver allerede mulighed for at konfiskere ejendomme og andre værdier, der savnes en god forklaring på. Men det kan, som Guardian skriver, blive svært at sondre mellem Putin-allierede og kritikere af den russiske leder.