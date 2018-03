DF: Støt briter efter russisk nervegasangreb

Danmark bør bakke op om Storbritannien, som mener, at Rusland 'meget sandsynligt' står bag et giftangreb på en russisk eksspion i byen Salisbury.

Det siger Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, efter at den britiske premierminister, Theresa May, mandag i parlamentet beskyldte Rusland for giftangrebet. Det skete efter et møde i det britiske sikkerhedsudvalg Cobra.

»Vi skal støtte briterne alt, hvad vi overhovedet kan. Briterne har i årtier været vores allernærmeste allierede. Alle mulige steder har vi kæmpet sammen«, siger Søren Espersen.

»Nu ligger det så klart, som det kan, at russerne står bag det modbydelige nervegasangreb i Salisbury. Det stikker alt. Det kan vi ikke stå model til. Hvad briterne finder på af modsvar, skal Danmark stå 100 procent bag«.

Opkøbt af rige russere

Mays beskyldning bygger på analyser af stoffet, som eksspionen Sergej Skripal og hans datter Yulia menes forgiftet med. Ifølge May er det Novichok, som er udviklet af Ruslands militær. Begge forgiftede er i kritisk tilstand.

»Enten står den russiske stat bag denne handling direkte, eller også har den russiske regering mistet kontrollen over denne potentielt katastrofalt ødelæggende nervegift«, siger May.

Hun fik mandag støtte fra USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, som er enig i, at russerne står bag angrebet.

May understreger, at Storbritannien konkluderer, at 'Rusland ulovligt har anvendt magt på britisk territorium', medmindre russerne kan afvise påstanden.

Søren Espersen mener ikke, at briterne straffer Rusland med sanktioner.

»Jeg har hørt, at de vil gøre op med de mange store, russiske opkøb i Storbritannien. Store dele af kvartererne Belgravia, Mayfair og Chelsea er opkøbt af meget rige russere«, siger Søren Espersen.

