Anklager vil have Florida-skoleskyder dømt til døden

12. juni 1994 blev Nicole Brown og hendes ven Ron Goldman brutalt myrdet i Los Angeles.

Mordet udløste enorm opmærksomhed verden over. Nicole Brown hed nemlig også Simpson efter tidligere at have været gift med den populære amerikanske fodboldspillere og skuespiller O.J. Simpson.

Med ét var O.J. Simpson havnet midt i en af USA's mest omtalte og kontroversielle mordsager gennem tiden som hovedmistænkt for drabene. Den verdenskendte amerikaner blev dog frifundet i 1995.

11 år senere i 2006 udgav han bogen 'If I Did It' , hvor han detaljeret beskriver, hvordan han ville have gjort, hvis han havde begået mordene. Altså en hypotetisk beskrivelse af begivenhederne.