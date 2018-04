Donald Trump angriber fyret FBI-direktør ovenpå afslørende erindringer: »Han er en svag og løgnagtig skidespræller« Den fyrede FBI-direktør James Comey kalder i ny erindringsbog Donald Trump for »uetisk og løsrevet fra sandheden«. Donald Trump svarer hårdt igen.

»Han er en svag og løgnagtig skidespræller, der, som tiden har vist, var en forfærdelig direktør for FBI«.

Donald Trump er ikke kendt for at lægge fingrene imellem, når han med jævne mellemrum sender beskeder ud til sine mere end 50 millioner følgere på Twitter. Men selv efter Trumpske standarder må fredagens to-tweet-lange Twitter-tirade mod forhenværende FBI-direktør James Comey alligevel siges at være i den hårde ende.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. april 2018

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. april 2018

Den amerikanske præsidents voldsomme reaktion kommer efter flere nyhedsmedier fredag kunne præsentere uddrag fra James Comeys erindringsbog 'A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership', der udkommer tirsdag 17. april.

Præsidenten og direktøren Donald Trump og James Comey har haft et turbulent forhold siden Donald Trump blev valgt som præsidentkandidat i 2016. Juli - September 2016 - Under præsidentvalgkampen kritiserer Donald Trump James Comey og FBI for at holde hånden over Hillary Clinton, fordi FBI i juli 2016 lukkede en undersøgelse af Clintons håndtering af klassificerede e-mails. Oktober - November 2016 - Da James Comey genåbner efterforskningen af Hillary Clinton kun 11 dage dage før valget 8. november, kommer han i kridthuset hos Donald Trump. Præsidentkandidaten roser FBI-direktørens »modige beslutning«. Forsoningen er dog kortvarig, for James Comey lukker eftersøgningen igen blot to dage før valget. Januar - April 2017 -Den nytiltrådte præsident forsøger forgæves at sikre sig FBI-direktørens loyalitet ved flere lejligheder, men James Comey nægter at indstille sin efterforskning af et muligt samarbejde mellem Rusland og Trumps nærmeste rådgivere. Maj 2017 - Den kolde luft mellem præsidenten og direktøren når frysepunktet i starten af maj, inden Donald Trump efter talrige trusler endelig fyrer James Comey 9. maj 2017. Vis mere

Selvom James Comey formulerer sig i pænere vendinger end præsidenten, lægger han tilsyneladende heller ikke fingre imellem i sin bog.

»Denne præsident er uetisk og løsrevet fra sandheden«, opsummerer James Comey ifølge The New York Times sin oplevelse af Donald Trump som præsident.

Skræmmende usikker præsident

Den tidligere FBI-direktør bruger en del ord på at beskrive den amerikanske præsidents udseende og personlighed - og der er langt mellem de rosende vendinger.

»Hans ansigt forekom lettere orange, med lyse, hvide halvmåner under øjnene, hvor jeg formoder han har båret små solariebriller, og imponerende friseret, lyst-blond hår, som ved nær inspektion lod til alt sammen at være hans eget«, skriver James Comey ifølge The Washington Post om sin tidligere chefs udseende.

Ifølge The New York Times fortæller James Comey også, hvordan han aldrig så Donald Trump grine. Det opfattede den tidligere FBI-direktør som et tegn på præsidentens »dybe usikkerhed, hans manglende evne til at være sårbar eller risikere sig selv ved at værdsætte andres humor, hvilket, ved refleksion, er et meget trist træk for en leder, og et smule skræmmende træk for en præsident«.

Det er formentlig betragtninger af den karakter, som har fået Donald Trump til at tage kraftigt skyts i brug for at underminere den tidligere FBI-direktørs troværdighed.

Præsidenten støttes i denne kamp af Det Republikanske Parti, som ifølge The Washington Post har søsat en kampagne for at stemple James Comey som 'Lyin' Comey' (løgnagtige Comey, red.).

Partiet har endda lanceret en hjemmeside under det fængende øgenavn, hvor man kan få sandheden - set med deres øjne - om den fyrede FBI-direktør.

Urinsex og løgnagtige Comey

James Comey går i sin bog også i detaljer om Donald Trumps reaktion på en omstridt rapport, der i januar 2017 hævdede, at Donald Trump skulle have været involveret i et urinsex-orgie med russiske prostituerede under et besøg i Moskva.

Ifølge James Comey, skulle Donald Trump have været meget optaget af rapporten, som han bad om FBI-direktørens hjælp til at modbevise. Trump »afviste på det stærkeste anklagerne, og spurgte - retorisk, tænkte jeg - om han virkede som en fyr, der havde brug for at hyre prostituerede«, skriver James Comey ifølge Washington Post.

Det retoriske spørgsmål kan ende med at blive problematisk for Donald Trump, skriver Washington Post i en analyse af boguddragene. For hvis det skulle vise sig, at præsidenten har haft affærer med pornostjernen Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal - hvilket der lige nu er heftig debat om - kan det forsvar mod urinsex-anklagerne vise sig at klinge en smule hult.

Washington Post bemærker dog også, at James Comey ikke på noget tidspunkt i bogen anklager Donald Trump for at have gjort noget ulovligt. Den fyrede direktør overlader i stedet den dom til Robert Mueller, som er særlig anklager med ansvar for at undersøge Ruslands mulige indblanding i præsidentvalget i 2016.

Mens det spørgsmål bliver undersøgt af hans efterfølger, kan James Comey glæde sig over, at hans bog i flere uger har toppet Amazons bestseller-liste, selvom den først bliver udgivet tirsdag 17. april.