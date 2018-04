USA, Storbritannien og Frankrig angriber Syrien

USA, Frankrig og Storbritannien indledte tidlig lørdag morgen deres ventede angreb på Syrien med både missiler og jagerfly.

Ifølge det amerikanske forsvarsministerium blev tre mål ramt, der sættes i forbindelse med det syriske regimes brug af kemiske våben - et videnskeblig researchcenter i hovedstaden Damaskus samt to lagre i byen Homs, der blev brugt til at opbevare våben og militært udstyr og desuden tjente som en kommandopost.

Flere nyhedsbureauer rapporterede om højlydte eksplosioner i Damaskus, og det britisk baserede Syrian Observatory for Human Rights meddelte, at adskillige militærbaser samt hovedkvarteret for den republikanske garde også skulle være blevet ramt i Damaskus.

Afskækkelse

Angrebet blev indledt umiddelbart efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag aften amerikansk tid i en tv-transmitteret tale fra Det Hvide Hus sagde, at en militæroperation i samarbejde med Frankrig og Storbritannien var forestående for at ramme den syriske diktator Bashar al-Assads evne til at bruge kemiske våben.

Den fælles militæraktion skete som som straf for det giftgasangreb, syriske regeringsstyrker i sidste weekend beskyldes for at have foretaget mod den på det tidspunkt oprørskontrollerede bydel Douma i den syriske hovedstad. Både den syriske regering og dens allierede, Rusland, benægter, at syrisk militær står bag.

Trump kaldte i sin tale angrebet på Douma for en »massakre«, som udgjorde en »massiv eskalering« i det syriske regimes brug af kemiske våben. Han gjorde det klart, at det er af afgørende »vital interesse« for USA at etablere en afskrækkelse for anvendelse af sådanne våben, og at presset mod Syrien dermed vil bestå.

Intet alternativ

Umiddelbart efter Trumps tale udsendte også den britiske premierminister Theresa May en pressemeddelelse om, at hun havde beordret britiske styrker til at deltage i et angreb.

Hun understregede, at det internationale samfund først havde forsøgt at bremse det syriske regimes fortsatte mulighed for at bruge kemiske våben gennem diplomatiske kanaler, men at det havde været forgæves - ikke mindst på grund af Ruslands veto i FN's Sikkerhedsråd mod at igangsætte en uafhængig undersøgelse af angrebet på bydelen Douma.

Derfor var det ikke noget alternativ til at bruge magt, fastslog hun.

»Det her handler ikke om at intervenere i en borgerkrig. Det handler ikke om en regimeændring«, udtalte hun og gjorde det dermed klart, at hverken USA, Storbritannien eller Frankrig vil bruge angrebet til at engagere sig i en ny og stor militær operation mod den syriske præsident.

Formålet var at stoppe staters brug af kemiske våben, sagde hun - også med adresse til Rusland.

»Vi kan ikke tillade, at brugen af kemiske våben bliver normaliseret - i Syrien, på gaderne i Storbritannien eller noget andet sted i vores verden«, lød det fra Theresa May.

Hård russisk reaktion

Politiske og militære iagttagere har de seneste dage advaret imod, at selv et begrænset angreb på Syrien hurtigt kan udvikle sig til en international konflikt, fordi både Rusland og Iran har militære styrker i Syrien.

Den russiske rgering sagde i den forløbne uge, at den ville bruge sine luftforsvarssystemer i Syrien til at nedskyde amerikanske missiler i tilfælde af et angreb.

Donald Trump signalerede i sin tale fra Det Hvide Hus, at han var opmærksom på faren for en militær konfrontation med Rusland og langede direkte ud efter den russiske præsident, Vladimir Putin.

»Hvilken nation er det, som ønsker at blive forbundet med massemord på mænd, kvinder og børn. Rusland må gøre op, om det vil fortsætte ned ad denne mørke sti eller tilslutte sig civiliserede nationer som en styrke for fred«, sagde Donald Trump.