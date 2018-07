Eksperter: Trump svækker Nato over for Putin I Nato’s maskinrum bestemmer generaler, Pentagon og diplomater fortsat, men Trumps linje er farlig på langt sigt, advarer eksperter.

Oven på det, mange kalder det mest kaotiske og bizarre topmøde i Nato’s snart 70 år lange historie, kommer eftertanken.

Det naturlige spørgsmål er, om og hvor meget alliancen er svækket på kort sigt over for Rusland og på længere sigt i forhold til egen overlevelse.

Kan man se bort fra Donald Trumps pisken løs på sine allierede og i stedet nøjes med at se på de faktiske forhold, så er Nato nærmere styrket end svækket, fremhæver to danske sikkerhedspolitiske eksperter.

»Nato er bestemt styrket i forhold til de beslutninger, der er truffet, når man ser på det faktuelle indhold«, siger lederen af Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Henrik Breitenbauch.

I Bruxelles blev det vedtaget at fortsætte linjen, der skal sikre en så overbevisende afskrækkelse som muligt over for Rusland.

Først og fremmest er der kommet flere penge til forsvaret fra medlemslandene – og der vil komme endnu flere.

Men Nato opretter også 2 nye hovedkvarterer i USA og Tyskland, og samarbejdet med EU om blandt andet mobilitet er styrket.

Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvor hurtigt tropper og materiel kan flyttes fra vest til øst i Europa.

Landene forpligter sig også til det amerikanske ’4x30’-mål om at kunne stille 30 krigsskibe, 30 eskadriller kampfly og 30 bataljoner soldater inden for 30 dage.

Verbale klø, men ingen handling

På topmødet var man fokuseret på, om Trumps højlydte utilfredshed med Tyskland blev fulgt op af handling – en oplagt mulighed, hvis han ville fremstå som en stærk mand i ikke bare ord, men også i gerning.

Men Ulm i Tyskland fik et nyt Nato-hovedkvarter for logistik, uden at USA forsøgte at stoppe det.

Trump fortsætter med at pumpe for op mod 20 milliarder kroner ekstra udstyr og mandskab ind i Europa, og der var ikke et ord om at trække soldater ud af Tyskland, der ellers suverænt har flest amerikanske soldater.

Italien og Spanien, der begge ligger lavere end Danmark målt i forsvarsbudgetter, men huser vigtige amerikanske baser og store troppestyrker, slap også.

Det har stor betydning, at baserne i Italien og Spanien er afgørende for den amerikanske flåde i Middelhavet.

Og flyvebasen i Rammstein i Tyskland er et nøglepunkt for det amerikanske luftvåben ikke blot i forhold til Nordafrika og Mellemøsten, men også i forhold til Afghanistan. Desuden huser Stuttgart i Tyskland USA’s Afrika-kommando.