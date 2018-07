Overblik: Det sagde Trump i Helsinki - og i Washington Trump hævder tirsdag aften, at han glemte et 'ikke' i sine udtalelser efter topmødet med Putin i Helsinki.

På et pressemøde med Vladimir Putin blev Trump spurgt, om han er enig i de amerikanske efterretningstjenesters konklusion om, at Rusland blandede sig i den amerikanske valgkamp for at hjælpe ham med at vinde præsidentvalget i 2016.

Det sagde Trump mandag på et fælles pressemøde med Putin i Helsinki:

»De (efterretningstjenesterne, red.) siger, at Rusland gjorde det. Her har jeg præsident Putin. Han har lige sagt, at det ikke var Rusland. Jeg vil sige så meget, at jeg ikke har nogen grund til at tro, at de gjorde det«.

»Jeg har stor tillid til mine efterretningsfolk, men præsident Putin var ekstremt stærk og kraftfuld i sin afvisning«, lød det videre.

Det sagde Trump tirsdag aften dansk tid på et pressemøde i Det Ovale Værelse:

» Jeg gennemgik et klip af et svar, jeg gav, og jeg indså, at der er behov for en præcisering. I en vigtig sætning i mine udtalelser sagde jeg ordet 'would' i stedet for 'wouldn't'. Sætningen skulle have været: 'jeg ikke har nogen grund til at tro, at de ikke gjorde det'. En slags dobbelt negation«.

» Jeg har følt meget stærkt, at selv om Ruslands handlinger ikke havde nogen indflydelse på udfaldet af valget, lad mig være helt tydelig, når jeg siger - og jeg har sagt det mange gange – at jeg accepterer vores efterretningstjenesters konklusion om, at Ruslands indblanding i valget i 2016 fandt sted«.

ritzau