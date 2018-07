Først ledte han redningen i Tham Luang grotten - så blev han forflyttet

Ingen bitterhed

Selv har Narongsak Osotthanakorn forholdt sig tavs om det postyr, der har været om hans forflyttelse.

Da han i mandags begyndte i sit nye job som guvernør for Phayao-provinsen, blev han modtaget med blomster. Han lagde ud med at fortælle, at hans første plan var at forbedre et område i provinsen, der er kendt for sit rige dyreliv.

Der var ingen bitterhed at spore – kun et ønske om at udføre sine nye opgaver.