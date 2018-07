139 polske brandmænd skal bekæmpe flammerne i Sverige

I alt 139 polske brandmænd og 44 brandbiler er lørdag sejlet og kørt fra Polen til Sverige for at bidrage med at nedkæmpe en lang række naturbrande.

Det skriver den svenske tv-kanal SVT på sin hjemmeside.

Chefen for det svenske beredskab sagde fredag, at Sveriges beredskab ikke er dimensioneret til at klare de mange naturbrande. Derfor har flere lande inklusive Danmark sendt bidrag til at hjælpe svenskerne.

Antallet af aktive brande svinger en del.

Fredag aften havde det svenske beredskab SOS Alarm registreret 80 brande. Lørdag morgen var tallet nede på 44, men lørdag eftermiddag er tallet steget igen. Ved opgørelsen klokken 15 var der registreret 68 aktive naturbrande.

Fire skovbrande betegnes som så voldsomme, at myndighederne ikke regner med, at de kan slukkes. Der arbejdes i stedet blot på at begrænse brandene, og brandvæsnet frygter, at et tordenvejr kan føre til nye brande i løbet af lørdagen.

Danmark har i øjeblikket 27 brandfolk i Sverige, der selvstændigt har fået tildelt et område, hvor de skal begrænse en skovbrand nær to kraftværker.

Søndag bliver det nuværende hold erstattet af et hold frivillige fra flere beredskaber i Østdanmark. Derudover kommer yderligere en enhed på 28 frivillige til Sverige.

Ud over Polen og Danmark deltager franske, italienske, norske, tyske, litauiske og naturligvis svenske brandfolk i slukningsarbejdet.

Også materiel sendes til Sverige. Lørdag er der blandt andet kommet en helikopter fra Litauen og to fra Tyskland.

På internettet har en nyhed om, at Sverige har takket nej til russisk hjælp, spredt sig. Denne historie er ifølge mediet SVT falsk.

Historien stammer ifølge SVT fra et tidligere tilfælde i 2014, hvor de svenske myndigheder takkede nej til hjælp ved en mindre brand. Svenske myndigheder oplyser til SVT, at man i denne omgang ikke har modtaget noget tilbud om russisk hjælp, ej heller spurgt.

