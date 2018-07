USA's efterretningschef beklager »klodset« kommentar om Putin-besøg Først skar han grimasser og grinede, da han for rullende kameraer fik at vide, at Putin er inviteret til Det Hvide Hus til efteråret. Nu undskylder Dan Coats, overordnet chef for de amerikanske efterretningstjenester.

Sekvensen fra dette pressemøde er blevet spillet igen og igen i nyhedsudsendelser både herhjemme og i USA.

Den overordnede chef for USA's efterretningstjenester, Dan Coats, er ved at blive interviewet på scenen til en konference i Aspen, Colorado, da intervieweren oplyser ham om, at USA's præsident Donald Trump på Twitter har skrevet noget, hun betegner som »breaking news«.

Allerede her får Dan Coats enkelte af de tilstedeværende i salen til at grine, da han flytter sig påtaget nervøst på stolen og skærer grimasser.

Journalisten fortsætter og oplyser, at USA's præsident har inviteret Ruslands præsident, Vladimir Putin, på besøg i Det Hvide Hus i Washington DC til efteråret.

Dan Coats beder journalisten gentage oplysningen, hvilket skaber et latterbrøl. Han skærer atter ansigt, udbryder et »oh-kay«, griner lidt igen og siger så: »Det bliver specielt«.

Ville ikke være respektløs

Nu siger Dan Coats ifølge blandt andre Washington Post, at det ikke var hans mening at være respektløs over for USA's præsident, og han kalder sit svar til journalisten for »klodset«.

I en pressemeddelelse skriver han:

»En del af pressedækningen har fejlagtigt beskrevet intentionerne i min reaktion på breaking news, som jeg fik præsenteret under et live interview«.

»Mit svar, som ganske rigtigt var klodset, var på ingen måde et forsøg på at være respektløs eller kritisere præsidentens handlinger«, lyder det.

Dan Coats er den overordnede chef for i alt 16 statslige enheder, der tilsammen udgør den amerikanske efterretningstjeneste.

Han understreger i pressemeddelelsen, at efterretningstjenesterne er dedikerede til at støtte præsident Trumps »fortsatte bestræbelser på at forhindre russisk indblanding i vores kommende valg«.

Rusland blandede sig

Amerikanske efterretninger har konkluderet, at Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016 for at skade Hillary Clintons valgkampagne. Dette skete ved at støtte Donald Trumps kampagne, ligesom der blev ydet støtte til eksempelvis Hillary Clintons konkurrent om at blive Demokraternes kandidat, Bernie Sanders.

Det var derfor en mistillidserklæring af de større til Dan Coats og hans folk, da Donald Trump efter et meget omtalt møde med præsident Vladimir Putin i den finske hovedstad Helsinki såede tvivl om, hvorvidt indblandingen i præsidentvalget overhovedet havde fundet sted:

»Mine folk kom til mig, Dan Coats kom til mig og andre, de sagde, at de troede, det var Rusland. Her har jeg præsident Putin; han har netop sagt, at det ikke var Rusland. Jeg vil sige det sådan her: Jeg kan ikke se nogen grund til at tro, hvorfor det skulle være det«.

Udtalelsen vakte stor opsigt og også stor vrede hos både Trumps politiske modstandere og støtter. Siden erklærede præsidenten dog, at han manglede et 'ikke' i sit udsagn, således at han egentlig ville have sagt: »Jeg kan ikke se nogen grund til at tro, hvorfor det ikke skulle være det«.

Balladen stoppede dog ikke her. Der blev skabt yderligere forvirring om, hvorvidt Trump stoler mere på Rusland end på det arbejde, Coats' folk udfører, da Trump svarede nej på spørgsmålet om, hvorvidt Rusland fortsat modarbejder USA.

Igen stik imod efterretningstjenesternes konklusioner.

Hans pressetalsmand Sarah Sanders forklarede dog bagefter, at præsidenten troede, han svarede på et andet spørgsmål.

Ingen ved, hvad der blev talt om under det to timer lange møde mellem præsident Donald Trump og Vladimir Putin, men Demokraterne i USA ønsker at stævne præsidentens tolk for at blive klogere på, hvad der er foregået.