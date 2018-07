Dræbt britisk kvinde forvekslede Novichok-flaske med parfume og sprayede nervegas på håndleddene En 45-årig britisk mand fortæller, at både han og hans kæreste, en 44-årig kvinde, troede, at det var parfume, da de blev forgiftet med nervegassen Novichok. Kvinden døde 8. juli.

Hidtil har det været et mysterium for offentligheden, hvordan to briter kom i besiddelse af nervegassen Novichok, hvilket førte til, at de 30. juni blev indlagt med forgiftning.