Tysk politi er afhængig af data fra USA for at fange pædofile Beviser bliver slettet på grund af restriktiv EU-lovgivning, før tyske efterforskere har brug for dem.

Torsdag begyndte en kæmpe pædofiliretssag i Limburg an der Lahn i Tyskland. Tusindvis af billeder og videoer med børneporno har cirkuleret blandt tyske pædofile i internetgruppen Elysium, der i foråret 2017 blev afsløret af tysk politi. På det tidspunkt havde gruppen 111.000 brugere og var et af verdens største pædofilinetværk.

Ud over at dele billeder og videoer arrangerede medlemmerne også møder uden for online-verdenen. Her tilbød medlemmerne sågar, at andre medlemmer kunne misbruge deres egne børn, mens det blev optaget på video. Kodekset i Elysium var nemlig, at man kun kunne modtage materiale, hvis man selv havde noget at dele.

Blinde spor fra USA

Men hvis det ikke var for den amerikanske lovgivning, der pålægger techvirksomheder at indsamle nærmest alt, ville de tyske efterforskere have haft svært ved at fange tyske pædofile, skriver Süddeutsche Zeitung. I Tyskland må man kun lagre data i få dage, og det betyder, at data allerede er slettet, når efterforskerne har brug for den.

I USA har teknologigiganter som Facebook, Dropbox og Twitter tværtimod pligt til at undersøge alle data, de modtager om deres brugere. Her er alle som udgangspunkt mistænkte, og derfor bliver der også indsamlet bevismateriale på samtlige brugere over hele verden.

Det betyder, at de amerikanske tech-virksomheder også ved en masse om europæiske pædofile. Alle de indsamlede data bliver automatisk sammenkoblet med kendte misbrugssager, og det får alarmklokkerne til at ringe millioner af gange. Hvis alarmen ringer pga. en sag fra eksempelvis Tyskland, får de tyske myndigheder automatisk besked. Det skete 35.000 gange i 2017 hos Tysklands føderale politi, Bundeskriminalamt. Men hos Bundeskriminalamt beklager man sig nu over, at man ikke kan bruge disse tips til særlig meget. Ofte efterlader de pædofile nemlig kun en ip-adresse som spor.

Eksempelvis opererede Elysium på the darknet, hvor de digitale fodspor er svære er spore. Det gør the darknet optimalt for kriminelle, der vil dele informationer, andre ikke skal kende til.

Men pga. et hul i kodningen hos Elysium fik de tyske efterforskere adgang til bagmændenes ip-adresser, og herefter kunne politiet finde den præcise adresse på pædofiliserverens placering. Det førte til anholdelse af flere bagmænd, og man fandt frem til nogle af de udnyttede børn.

En ip-adresse kan altså udrulle mange flere spor, hvis den kan kobles sammen med andre databaser.

Data allerede slettet

I mange tilfælde står de tyske efterforskere dog med et blindt spor, da data allerede er blevet slettet, når sagen er blevet aktuel for efterforskningen. Tyskland følger EU-lovgivningen og må kun opbevare data i få dage. Det betyder, at selvom tyske efterforskere er blevet tippet af amerikanerne om, at de skal undersøge en mistænkelig ip-adresse, kan de ikke følge sporet.

Bundeskriminalamt oplyser til Süddeutsche Zeitung, at i 61 procent af sagerne har man behov for at have adgang til dataene, mere end seks måneder efter de er blevet indsamlet, men da er de allerede blevet slettet igen. Kun i 6 procent af sagerne er dataene mindre end en måned gamle, når politiet har brug for den.