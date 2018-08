Paradigmeskift? Klimaaktører er enige om, at der er sket et skred i vores klimabevidsthed

PKA Pensions direktør, Peter Damgaard, fortæller, hvordan investorernes pres foregår i praksis. Han er formand for IIGCC, en europæisk sammenslutning af institutionelle investorer, der målrettet puljer deres penge for at tvinge virksomheder i en grønnere retning.

»Sammen har vi investeringskapital for 33 trilliarder dollars, og det er immervæk noget. Vi møder op til de store selskabers generalforsamlinger og presser på for, at de skal arbejde for en grøn omstilling. På ExxonMobiles generalforsamling sidste år lykkedes det os at få vedtaget, at de skulle lave en strategi for, hvordan de vil eksistere med en målsætning om at blive inden for 2-graders stigningen fra Paris-aftalen. Dermed kan vi rykke dem et første skridt i den rigtige retning«.

Mandag fortalte Politiken om et nyt studie, der tyder på, at den globale opvarmning kan løbe løbsk. Selv hvis det lykkes at nå målet i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader.

Studiet gør samtidig klart, at grøn energi ikke er nok. Vi er nødt til at benytte nogle af de mange andre muligheder, vi har for at påvirke klimaet, hvis vi skal have en chance for at få bremset den globale opvarmning.

De muligheder kniber det med at få udnyttet, når der skal tages personlige eller politiske beslutninger på områder, hvor det kan gøre ondt, mener Nordeas chef for bæredygtig økonomi, Sasja Beslik. Han kan ikke se tegn på noget paradigmeskift.

»Vi befinder os i en global opvågnen, men vi har brug for, at nogen ringer med alarmklokkerne. Vi bilder os ind, at vi kan stoppe klimaforandringerne uden at ændre vores livsstil. Det kan vi måske også, men det vil komme til at gå for langsomt«, siger Beslik og opremser nogle af de ting, der burde være på den politiske dagsorden: »Kan vi forbyde brugen af biler nogle dage om ugen? Kan vi markant øge prisen på at rejse med fly? Kan vi gøre det så dyrt at spise kød, så folk stopper med det? Hvordan kan vi ændre vores økonomiske system, så de CO-intensive handlinger stopper?«.

På den positive side noterer Christian Ege, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, at stadig flere er begyndt at tænke over klimabelastningen af det, de spiser, især kød.

»Det er helt klart op ad bakke, fordi mange elsker deres bøffer, men på trods af det ser vi en stigende bevidsthed. Det er sværere på transportområdet, fordi mange mennesker har den der ‘hvorfor lige mig’. Der er det en lang proces«, siger han.

John Nordbo ser et enormt gab mellem ord og handling. Paradigmeskift eller ej – der sker simpelthen for lidt, og udviklingen i den rigtige retning går alt for langsomt.