USA er klar med sanktioner mod Rusland for giftangreb Det er slået fast, at Rusland anvendte en nervegift i forsøget på at dræbe en eks-agent i England, siger USA.

USA vil indføre sanktioner mod Rusland på grund af giftangrebet mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter i Storbritannien i marts. USA har fastslået, at 'Ruslands regering har brugt kemiske og biologiske våben i strid med folkeretten, eller har brugt dødelige kemiske eller biologiske våben mod sine egne statsborgere', siger det amerikanske udenrigsministeriums talskvinde, Heather Nauert, onsdag. Hun tilføjer, at sanktionerne vil træde i kraft 22. august. Den første runde af sanktioner vil begrænse eksport af eksempelvis elektronik og elektronisk udstyr, blandt andet af den type, der bruges inden for flyindustrien. Det oplyser en unavngiven kilde i USA's udenrigsministerium til tv-stationen NBC. Medmindre Rusland inden for tre måneder giver 'troværdige forsikringer' om, at landet ikke vil bruge kemiske våben fremover, samt lader FN-inspektører komme ind i landet, vil der blive indført endnu en runde sanktioner, siger kilden. Anden runde vil være skrappere og kan blandt andet indebære færre diplomatiske relationer mellem USA og Rusland. Desuden kan det statslige russiske flyselskab Aeroflot få inddraget sin tilladelse til at flyve til USA, siger kilden til NBC. Detaljerne om sanktionerne er ikke umiddelbart bekræftet fra officiel side. ritzau