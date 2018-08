Boligbyggeri indvarsler en ny kamp om Checkpoint Charlie i Berlin Den kendte grænsepost mellem Øst og Vest i Berlin udgør endnu en gang fronten – denne gang i kampen mellem kommercielt Disneyshow og nye boliger.

Til trods for 34 graders udmattende varme er slagmarken spillevende omkring Checkpoint Charlie. Verdensborgere fra alle hjørner af kloden flakker rundt på den brændende asfalt i selfierus uden at have øje for andet end det planlagte motiv.