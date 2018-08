Storbyen Seattle er indhyllet i røg fra skovbrande Røg fra skovbrande blæser ud over storbyer på den amerikanske vestkyst. I Seattle er luften usund.

Luften i den amerikanske storby Seattle er blevet usund på grund af røg fra skovbrande omkring byen. Det skriver avisen Seattle Times på sin hjemmeside.

Forureningen af luften har nået et niveau, hvor den af myndighederne kategoriseres som usund.

Røgen stammer fra skovbrande fra den canadiske provins British Columbia, der driver syd på mod kysten ud over den amerikanske delstat Washington syd for grænsen.

Mandag drev røgen fra skovbrandene ned over Seattle og nåede niveauer, der steg fra 'usundt for sårbare grupper' til 'usundt for alle'.

»Dagens luftkvalitet er blevet erklæret usund for alle grupper. Bliv indendørs og begræns udendørsarbejde og forsøg at undgå at køre bil«, skrev borgmesterens kontor på Twitter mandag.

Ifølge den meteorolog, som Seattle Times har talt med, må indbyggerne vente til at vinden vender torsdag, før der igen bliver klar himmel over dem.

Tyk røg fungerer som et tæppe

Den uklare luft giver også udfordringer for lufthavnen i Seattle, hvor flyene bliver dirigeret til jorden med større afstand mellem sig end normalt af sikkerhedshensyn.

Samtidig melder den nationale vejrstations afdeling i Seattle om usædvanligt høje temperaturer.

»Tyk røg over regionen fungerer som et tæppe. Seattle er otte grader varmere nu end for 24 timer siden«, skriver vejrstationen på Twitter.

Også i resten af det nordvestlige USA mærker man røgen fra skovbrandene.

I Portland fortæller indbyggeren Zach Simon til nyhedsbureauet AP, at han ikke vil lade sine børn cykle, før luftkvaliteten forbedres.

»Jeg cyklede mandag, og jeg mærkede det i mine lunger, og jeg fik ondt i hovedet og blev sløv. Hvis man cykler i dag, kan man se, at hele byen er i en tåge, og man kan ikke se skyskraberne«, siger han til AP.

ritzau