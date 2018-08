Italien holder migranter som gidsler på flådefartøj 177 migranter med 34 uledsagede børn skal blive om bord på et italiensk flådefartøj, indtil EU har fordelt dem på forskellige lande.

177 flygtninge og migranter om bord på den italienske kystvagts fartøj 'Diciotti' lever fortsat i total uvished om deres skæbne.

Den italienske regering gav natten til tirsdag 'Diciotti' tilladelse til at anløbe havnen i den sicilianske by Catania, men myndighederne understreger, at der kun er tale om et »teknisk stop«, mens fartøjet bliver forsynet med brændstof, frisk vand og proviant.

Indenrigsminister Matteo Salvini, leder af det højrenationalistiske regeringsparti Lega, har siden fredag nægtet at lade fartøjet anløbe italiensk havn, og trods voldsomme protester fra kystvagtens ledende officerer insisterer han på, at EU skal fordele de 177 migranter, hvoraf 34 er uledsagede, mindreårige børn.

»Indenrigsministeren har ikke givet og giver ikke tilladelse til at migranterne fra 'Diciotti' kan gå i land, så længe det ikke er sikkert, at de 177 migranter bliver sendt andre steder hen«, hedder det fra embedsmænd i indenrigsministeriet ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa.

Intern uenighed

De samme toner lyder fra transportminister Danilo Toninelli fra det største af de to regeringspartier, Femstjernebevægelsen, som ifølge flere italienske medier formåede at presse indenrigsministeren til i det mindste at lade 'Diciotti' anløbe en italiensk havn.

»Nu skal Europa hurtigt tage sin del af arbejdet«, udtaler han i et tweet. Ved nu at lægge ansvaret over på EU undgår de to partier at lade deres uenighed i udlændingepolitikken, hvor Femstjernebevægelsen har en mere moderat holdning end Matteo Salvinis stærkt fremmedfjendtlige parti Lega, bryde ud i lys lue.

Opholdet i Catania risikerer at vare flere dage, hvis Matteo Salvini gør alvor af sin trussel om at lade italiensk politi afhøre migranterne om bord med henblik på at afsløre eventuelle menneskesmuglere eller kriminelle elementer iblandt dem.

EU får sorteper

I sidste uge påtog den franske præsident Emmanuel Macron sig at koordinere indsatsen med en fordeling af 144 flygtninge og migranter fra redningsskibet 'Aquarius', som er chartret af den humanitære organisation SOS Méditerranée i samarbejde med Læger uden Grænser.

Fem lande, Frankrig, Spanien, Portugal, Tyskland og Luxembourg påtog sig at modtage migranterne. Italien sluttede sig senere til, men denne gang er det slut, lyder det fra den italienske regering.

Ifølge italienske medier har kun Spanien og Portugal givet tilsagn om at modtage et beskedent antal af migranterne fra 'Diciotti'. Malta siger klart nej, og Tunesien – som næppe lever op til de internationale retsreglers krav om at kunne levere en såkaldt sikker havn – siger også nej.

Kriteriet for en sikker havn er blandt andet, at fred og ordnede forhold hersker i det pågældende land. Det skal råde over et asylsystem, som gør det muligt for migranter og flygtninge at søge om asyl, og de skal have mulighed for at appellere en afgørelse.

EU-landenes ledere blev på et topmøde 29. juni blandt andet enige om at undersøge muligheden for at »etablere regionale landsætnings-platforme«.

Marokko sagde omgående nej, Algeriet tager ikke ideen alvorlig, og den tunesiske regeringschef fastslog for tre uger siden, at landet ikke vil tillade redningsfartøjer eller fragtskibe med migranter at gå i havn i Tunesien.

En kilde i EU-kommissionen, som kender hele problematikken, er meget ærlig og erkender, at italienerne nu har givet sorteper videre på et tidspunkt, hvor EU ikke er klar.